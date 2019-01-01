سيد عبد الحفيظ: شخصية كهربا تُناسب الأهلي، لكنه مطالب بالكثير من الجهد

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن أحدث صفقات الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوفه في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لعقده مع نادي أفيش البرتغالي الذي انضم له بداية الموسم الجاري.

وكان اللاعب الدولي المصري قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، وتقدم النادي بشكوى ضده تُناقش حاليًا في فيفا، وانضم بعدها للنادي البرتغالي بعقد يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 400 ألف يورو.

محمود كهربا بعد الانتقال للأهلي: الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية

وقد أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي باللاعب لكن طالبه في نفس الوقت ببذل المزيد من الجهد والعمل كون الأهلي فريق مختلف عن الآخرين.

وأضاف في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية "كهربا أحد اللاعبين المميزين ونحن واثقون في إمكانياته وقدراته، لا أريد الحديث في الماضي لكنه مطالب قبل الجميع أن يعلم أنه مطاالب بالكثير من الجهد والعمل حتى يُحقق أهدافه".

"النادي الأهلي مختلف تمامًا عن أي نادٍ آخر، واللاعب القادم يجب أن يكون تحت إطار المسؤولية، وأنا واثق بإذن الله أن شخصية كهربا ستكون مناسبة جدًا للأهلي وأنه قادر على مساعدتنا لتحقيق الألقاب والإنجازات".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن المدير الفني رينيه فايلر مؤكدًا اهتمامه بكافة التفاصيل حتى تلك التي قد يظنها البعض تافهة ولن تصنع الفارق، كما أوضح أنه لا يكتفي بالدور الفني داخل الملعب بل يُراقب ويُتابع كل الأمور الأخرى سواء داخل أو خارج الملعب.

وعن أسلوب عمله للحفاظ على وحدة وانضباط غرفة ملابس الأهلي التي تعج بالنجوم، قال مدير الكرة بالنادي الأحمر "هناك قاعدة واحدة في الأهلي وهي أن الفريق هو النجم، أقول دومًا للاعبين أن لا أحد يحق له التحدث كونه نجم أو يُطالب باعتباره كذلك، بل الأهلي هو من يُقرر من النجم ويمنحه التقدير المناسب سواء المادي أو المعنوي".

وأتم مؤكدًا رغبة النادي في الفوز بكافة البطولات التي يُنافس عليها هذا الموسم ورغبته في إحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا، لكن مشددًا في نفس الوقت أن الموسم مازال طويلًا وأمامهم الكثير من العمل لتحقيق النجاح المطلوب.