سيد عبد الحفيظ: لا زلت أؤكد أن الأهلي هو بطل الدوري الموسم الجاري

المارد الأحمر فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أنه رغم إهدار فريقه نقطتين اليوم السبت، بالتعادل أمام الداخلية إلا أنه يصر أن الشياطين الحمر سيتوجون أبطالًا لدوري الموسم الجاري.

المارد الأحمر فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري بتعادله أمام الداخلية، بثنائية لكل فريق، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "هذه كرة القدم، كان بإمكاننا أن نفوز بنتيجة جيدة، لكن حدث خطأ في الهدف الأول، وتوفيق شديد بالهدف الثاني للداخلية، ونحن أهدرنا عديد الفرص، التي كانت كفيلة لتسهيل المباراة علينا، لكن في النهاية الحمد لله على هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

"الدوري لا يزال طويلًا، وسنخوض مباريات عديدة منها مباراتين ستكون أمام منافسنا التقليدي، ولا زلت أؤكد أن الأهلي هو بطل الدوري الموسم الجاري".

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وأضاف: "الفترة المقبلة ستكون أفضل، من خلال عودة المصابين واللاعبين الجدد، لدينا مباراة أمام بيراميدز في 4 يناير، نتمنى أن نظهر بها بصورة أفضل".

مدير الكرة اختتم: "كنا في فترة صعبة والقادم أفضل، نتخذ خطوات للتعاقد مع لاعبين آخرين بخلاف ما تم الإعلان عنه، وننتظر جلسة مع لاسارتي؛ المدير الفني، لتحديد معالم الفترة المقبلة".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 24 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى الـ19 نقطة في المركز الـ12.