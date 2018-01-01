سيد عبد الحفيظ يوضح تفاصيل التعاقد مع لاسارتي ودوافع التعاقد معه

الأهلي قدم مدربه الجديد للإعلام ظهر اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن مفاوضاته مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني الجديد للفريق، لم تستغرق أكثر من عشرة أيام، معربًا عن تفائله بالمرحلة المقبلة.

وأعلن مدير الكرة بالأمس التعاقد مع الأوروجوياني لمدة موسم ونصف، على أن يعاونه محمد يوسف؛ مدرب عام، وسباستيان؛ مدرب مساعد، وطارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى.

عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته للمؤتمر الصحفي لتقديم المدرب: "نتمنى له التوفيق، المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلًا، كانت شبه محسومة، اتخذت أقل من عشرة أيام، بسبب اسم النادي وخبرة المدرب.

"لاسارتي سيبدأ مهمته من يوم 27 أو 28 ديسمبر، على أن يمتد عقده لمدة موسم ونصف، أي سينتهي بنهاية موسم 2019-2020".

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وأضاف: "الأهلي يمر بمرحلة مهمة، كل ما نقدر أن نعد به، أن القادم أفضل، الأهلي دائمًا ما يبحث عن شخصية النادي، القيادية والفاعلية والإيجابية سواء في المسؤولين أو اللاعبين، وسنكون أفضل من خلال لاعبين مميزين وعودة مصابين وجدد، ويناير سيكون جيد للغاية للأهلي، بالإضافة إلى أن الجهاز الفني سيتابع فريق الشباب مع عادل عبد الرحمن؛ رئيس قطاع الناشئين، لانتقاء العناصر الجيدة في المرحلة المقبلة".

مدير الكرة بالقلعة الحمراء اختتم: "دائمًا ما نكمل عمل من سبقونا، لذلك عليّ أن أتوجه بالشكر لمحمد فضل؛ مدير التعاقدات السابق، على دوره في صفقة محمد محمود؛ لاعب وسط وادي دجلة، وكذلك علاء ميهوب؛ رئيس اللجنة الفنية، على صفقة الفلسطيني محمود السلمي، وأخيرًا هيثم عرابي؛ عضو لجنة التعاقدات السابق، على ترشيحه للاسارتي، والذي اختاره محمود الخطيب؛ رئيس النادي، من بين عدد من الترشيحات الأخرى".

يذكر أن المارد الأحمر يستعد لمواجهة النجوم اليوم الإثنين، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 بالدوري الممتاز، والتي سيقود بها الأهلي محمد يوسف؛ المدير الفني المؤقت والمدرب العام في الجهاز الفني الجديد، على أن يبدأ الأوروجوياني مهمته رسميًا بمواجهة إنبي في 30 من الشهر الجاري بالدوري.