سيد عبد الحفيظ عن الإصابات: الأهلي يحتاج إلى مزرعة عجول

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنه تم قيد حسين الشحات، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، وأن النيجيري جونيور أجايي يقترب من قيده.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، هو من سيحدد القائمة النهائية للأهلي محليًا وإفريقيًا".

مدير الكرة بالأهلي تحدث عن الإصابات حيث قال: "الإصابات منعت ظهور الكثير من اللاعبين مثل مؤمن زكريا خلال الفترة الماضية".

وتابع: "الإصابات قدر ووارد في عالم كرة القدم، والأهلي يحتاج إلى مزرعة عجول للتخلص منها".

مسلسل الإصابات في الأهلي عرض مستمر 🤦‍♂️



تشخيص إصابة الصفقة الجديدة للفريق محمد محمود أمام سموحة بالأمس أظهر تعرّضه لقطع بالرباط الصليبي. 🚑 pic.twitter.com/4odeaYP7q4 — جول مصر (@goaleg) January 9, 2019

الأهلي أعلن عن إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق، بقطع في الرباط الصليبي، بعد الإصابة في مباراة سموحة التي أقيمت أمس الثلاثاء بالدوري.

سيد عبد الحفيظ أردف: "الفترة القادمة ستشهد عودة جونيور أجايي بعد تعافيه من الإصابة، ولا يوجد نية للتعاقد مع حارس مرمى آخر، لأننا نثق في الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي".

وتعاقد الأهلي مع حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.