سيد عبد الحفيظ: سيتغير شكل الأهلي في دور المجموعات بدوري الأبطال

مدير الكرة بالأهلي يؤكد على أن الفريق سيكون له شكلًا مغايرًا خلال دور المجموعات بدوري الأبطال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن الهدف الأكبر للفريق الأحمر أمام جيما الإثيوبي، كان هو التأهل، وهو ما حدث بالفعل، بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الفريق.

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا بهدفين دون رد، والخسارة إيابًا بهدف نظيف، في دور الـ32 أمام فريق جيما الإثيوبي.

عبد الحفيظ أضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي أضاع فرص سهلة في مباراة الذهاب، وهو ما تكرر في مباراة العودة، ولكن هناك ظروف صعبة من حيث العدد بسبب الإصابات.

مدير الكرة بالأهلي تابع: "أنا سعيد جدًا بالمرحلة الماضية وما تم تحقيقه خلالها، ولكن يبقى الهدف الأكبر خلال دوري أبطال إفريقيا، هو الاستمرار في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية".

#الأهلي ينتقل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته إيابا من جيما أبا جيفار بهدف، وفوزه ذهابًا بهدفين دون رد.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/eWqlGhmJRM — جول مصر (@goaleg) December 23, 2018

سيد عبد الحفيظ أردف: "الأمور ستكون مختلفة تمامًا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لأنها ستكون في شهر يناير، حيث سيتم التدعيم وأيضًا عودة المصابين".

وعن التدعيمات، علق عبد الحفيظ قائلًا: "قطعنا شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع العديد من اللاعبين، وسيكون الشكل مختلفًا تمامًا في دور المجموعات، وسيكون هناك تدعيمات والأمر أصبح حتميًا".

وأجرى الأهلي 4 صفقات جديدة، وهو التعاقد مع محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو والفلسطيني محمد السلمي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.