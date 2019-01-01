سيد عبد الحفيظ: المباريات جميعها صعبة للغاية لكننا نثق باللاعبين

الأهلي يستعد لملاقاة طلائع الجيش في رحلة البحث عن الحفاظ على لقبه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شدد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على صعوبة المرحلة التي يمر بها فريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز، موضحًا أنه لم يعد أمام أعين اللاعبين سوى هدف واحد وهو الفوز في كافة المباريات.

المارد الأحمر يستعد لمواجهة طلائع الجيش في الأول من مايو الجاري، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ30 من الدوري المحلي.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "الجميع يتطلع للفوز حاليًا مع اقتراب الموسم على النهاية، المنافسة تشتد وهذا زاد من صعوبة المباريات، لكننا لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال مشوار الحفاظ على اللقب".

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وأضاف: "نحترم طلائع الجيش، لكننا نثق بلاعبينا وعلى قدرتهم على تحقيق الانتصارات، حتى نقترب خطوة خطوة من اللقب".

مدير الكرة اختتم: "كل مباراة نحقق بها الثلاث نقاط تبقى خطوة مهمة نحو اللقب، خاصة أن كل نقطة باتت غالية جدًا مع بقاء سبع جولات فقط على النهاية".

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة، وإن كان الأخير خاض مباراتين أكثر من الأحمر.

بينما يحتل الفريق العسكري المركز العاشر بـ34 نقطة.