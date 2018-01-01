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دوري أبطال أفريقيا

سيد عبد الحفيظ: القرعة متوازنة ويجب الحذر من جميع الفرق

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مدير الكرة بالأهلي يعلق على قرعة دوري أبطال إفريقيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

القرعة أوقعت الأهلي في المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا "شبيبة الساورة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي،  وسيمبا التنزاني".

وقال عبد الحفيظ عقب انتهاء مراسم القرعة: "أرى القرعة متزنة ونتحدث عن الواقع، الموسم الماضي لم تكن البداية قوية، وهذا الموسم سنلعب مباراتين يوم 11 يناير والأخرى بعدها بأسبوع واحد فقط".

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مدير الكرة بالأهلي تحدث عن فرق المجموعة، حيث قال: "المواجهات العربية دائمًا قوية، وفيتا كلوب خاض نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، ويمتلكون خط هجومي رائع، وسيمبا التنزاني لدينا مواجهات سابقة".

سيد عبد الحفيظ أشار إلى ضرورة الحذر، حيث قال: "يجب الحذر وتجميع النقاط أهم شيء في هذه المرحلة، والمرحلة المقبلة ستشهد المواجهات المباشرة ذهابًا وإيابًا".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "يجب علينا احترام جميع الفرق، لأن هناك ظهور لاعبين رائعين يتمكنون من تقديم أداء جيد".

ويسعى الأهلي لتعويض عدم التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وذلك بالحصول على النسخة الحالية.

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