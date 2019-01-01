سيد عبد الحفيظ: الأهلي لا يمتلك أكاديمية في شبين والحكم احتسب ركلة جزاء لـ الزمالك

سيد عبد الحفيظ يستشهد باحتساب ركلة جزاء للزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن الحكم حسن السندبيسي، الحكم الخامس في مباراة حرس الحدود، احتسب ركلة جزاء للزمالك في مباراة المقاولون العرب هذا الموسم.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "النادي الأهلي لا يمتلك أكاديمية تحت اسم الأهلاوية ستارز، والقلعة الحمراء ليست طرف في هذا الأمر على الإطلاق".

وتابع: "السندبيسي أشار لأمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، من أجل احستاب ركلة جزاء للزمالك، كيف تقولون أنه يعمل بالنادي الأهلي؟".

سيد عبد الحفيظ يوضح علاقة الحكم السندبيسي بأكاديمية الأهلي #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/qrGHD9tV8z — ON Sport (@ONsportEg) February 8, 2019

مدير الكرة واصل: "النادي الأهلي لا يمتلك من الأساس أي أكاديمية في شبين الكوم، وكل ما يثار ليس له أساس من الصحة".

جاء ذلك بعدما أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على أن هناك حكمًا مساعدًا يعمل في أكاديمية أحد الأندية، دون ذكر اسم الأهلي.

السندبيسي ألغى هدف حرس الحدود في الأهلي بداعي وقوع مهاجم الأول في خطأ ضد مدافع الأخير، الأمر الذي استوجب إلغاء الهدف.