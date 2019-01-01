الأهلي يُوضح حقيقة عقاب وتغريم أحمد فتحي ورامي ربيعة

لماذا غُرم ربيعة؟

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة ما أثير في الإعلام حول عقاب وتغريم الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة بعد المشادة التي جمعتهما خلال مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مشادة قد وقعت بين اللاعبين بعد إحراز الهلال لهدفه في مرمى الأهلي خلال المباراة المنتهية بانتصار الفريق الأحمر 2-1، إذ وجه أحمد فتحي اللوم لربيعة على سلبية التغطية الدفاعية وهو ما لم يقبله الثاني وقابله بغضب واضح.

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وتحدث الإعلام عن تحقيق وعقوبة طالت اللاعبين، لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي نفى هذا تمامًا.

إذ قال في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية "بعض المواقف يُصاحبها تهويل كبير، خاصة إن كان الفريق يسير جيدًا ويُحقق النتائج المطلوبة في كافة المسابقات، وفي النهاية النادي يتخذ القرارات النابعة من تقييمه للموقف".

"التوجيه موجود دومًا ويكون من خلال ضوابط الأهلي المعروفة لجميع اللاعبين، نحن لا نعيش في المدينة الفاضلة وحين يكون هناك خطأ على الملأ نعلن العقوبة للجميع".

وأتم "لم يكن هناك أي عقوبة على أحمد فتحي أو رامي ربيعة بسبب هذا الموقف، العقوبة التي فرضت على ربيعة كانت بسبب تأخره في المواعيد".

عبد الحفيظ علق كذلك على انضمام محمود كهربا للأهلي، مؤكدًا ثقته في قدراته وإمكانياته لكن مطالبًا اللاعب ببذل المزيد من الجهد لأن النادي الأهلي مختلف عن بقية الأندية.