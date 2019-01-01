سيد عبد الحفيظ: أطالب بعدم إيقافي مثلما حدث مع أحمد حسن

مدير الكرة بالأهلي يتحدث بعد الفوز على الجونة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اندهاشه من قرار جهاد جريشة، حكم مباراة فريقه أمام الجونة، بالرغم من أنه لم يقم بشيء سوى الاعتراض على إحدى الكرات.

مباراة الأهلي والجونة شهدت قيام جهاد جريشة بطرد سيد عبد الحفيظ من المباراة، ليتوجه نحو المقصورة الرئيسية ليتابع المباراة.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أطالب اتحاد الكرة بعدم إيقاف، مثلما حدث مع أحمد حسن المشرف على فريق بيراميدز في إحدى المباريات ولم يغيب في المباراة التالية، والجميع شاهد على هذا الأمر"

مدير الكرة بالأهلي أشار إلى أن ناديه ملتزمًا بجميع اللوائح والقوانين، والبعض عبر القنوات الفضائية يطالبون بالعدالة.

بعد التأخر بهدف.. الأهلي يفوز باللقاء 🔥

محمد ناجي جدو سجل للجونة في الدقيقة 53 ⚽️

وسجل للأهلي كريم نيدفيد وناصر ماهر 🔴🔴 pic.twitter.com/nj3euFNBDj — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

سيد عبد الحفيظ وجه رسالة إلى من يطالبون بتحقيق العدالة عبر القنوات الفضائية، حيث قال: "الأهلي لن يترك أي حق من حقوقه، ولن أسمح بإيقافي".

واختتم مدير الكرة تصريحاته، مبديًا رضاه عن فوز الأهلي على الجونة، وأن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب مع بداية المباراة.

الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.