سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الزمالك وموقف صديق

احترم عاشور ولن أغير شعوري وموقفي منه مهما حدث

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن كواليس قصة خاصة مع أحد لاعبي الفريق خلال الفترة عقب ثورة "يناير".

وفي تصريحاته لبرنامج “ملك وكتابة” كشف عبدالحفيظ عن موقف رائع من اللاعب أحمد صديق تجاه النادي الأهلي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته أن أحمد صديق وافق على التنازل عن 15% في موسم 2013 بعد جلسه مع جميع اللاعبين وقد وافقوا جميعهم ماعدا خمس لاعبين.

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وأضاف عبدالحفيظ : "بعد تنازل أحمد صديق بيومين تم خروجه من قائمة الفريق، وكنا في طريقنا للجونة لخوض لقاء الزمالك، إلا أن محمد أبو تريكة تدخل في الأمر".

وأكمل عبدالحفيظ عبر قناة الأهلي : "بالفعل تواصلت مع صديق وطالبته بضرورة العودة لاستلام الورقة التي وقع عليها بالتنازل، وكان رد اللاعب لي انه تنازل من أجل الاهلي ولم يتنازل من أجل البقاء او الرحيل".

كما كشف عبدالحفيظ حقيقة تفاصيل عقد اللاعب مصطفى شوبير وقال " تقاضى شوبير العام الماضي 300 ألف جنيه والعام الحالي 450 ألف جنيه فيما سيحصل العام المقبل على مليون و450 ألف جنيه وأخر موسم مليون و700 ألف جنيه مع تحمله للضرائب".

وتحدث سيد عبد الحفيظ عن أزمة حسام عاشور قائد الفريق الذي رحل عن الفريق رسمياً على هامش الخلاف بين إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ.

وكشف سيد "احترم عاشور ولن أغير شعوري وموقفي منه مهما حدث ولكن مصلحة الفريق أهم".

وعن حقيقة عقد الأهلي صفقة تبادلية مع الزمالك عام 2018 بالحصول على خدمات أحمد الشناوي مقبل الاستغناء عن أجايي رد " لم يحدث مطلقاً ".

وقال سيد عبدالحفيظ : " ليس كل ما يقوله أمير يصدق لقد قال من قبل إنه مارس كرة القدم ومثله الأعلى ثابت البطل".

وبالحديث عن مصير الدوري وإمكانية الإلغاء قال :"لماذا هذا الإصرار على إلغاء بطولة الدوري في كرة القدم واستكمال الكأس؟".

وأضاف " لا يوجد دولة عربية ألغت النشاط ومازالت الأمور متاحة حتى لو تأخر الوقت هناك حلول متاحة لشكل البطولة الموسم القادم منها دوري المجموعتين".

وأنهى " اتجاه الدولة نحترمه وهو التعايش مع الفيروس وإلغاء الدوري سيخلف خسائر ضخمة ".