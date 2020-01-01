سيد عبدالحفيظ: على الاتحاد الإفريقي إعادة النظر في إقامة المباريات عصرًا

الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي حقق التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق عصر اليوم، بعد الفوز في الذهاب بهدفين دون مقابل، ليصعد بمجموع الفريقين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سيد عبدالحفيظ تحدث عن إقامة المباراة في الثالثة عصرًا في جنوب إفريقيا، وصعوبة أجواء اللقاء أمام فريق قوي مثل صن داونز الذي توج باللقب من قبل.

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وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عقب اللقاء: "الحمد لله على التأهل، قوة شخصية الأهلي ظهرت في اللقاء، خاصًة أمام فريق قوي مثل صن داونز".

وتابع مدير الكرة بالنادي: "مندهش من إقامة اللقاء في الثالثة عصرًا رغم إمكانيات وقدرات دولة جنوب إفريقيا، والتي نظمت من قبل بطولات كبيرة".

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وأردف عبدالحفيظ خلال تصريحاته: "الجميع قاتل من أجل التأهل، وعلي الاتحاد الإفريقي النظر في إقامة المباراة عصرًا، لأن هذا لا يحدث في أوروبا مع المباريات الكبيرة".

الأهلي ينتظر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي والوداد المغربي، حيث حقق الفريق المغربي الفوز في الذهاب بهدفين دون رد.