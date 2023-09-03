سيدروف عن ميركاتو السعودية: قادتها لا يخشون أحد وإنجلترا اضطرتهم لذلك!

النجم الهولندي يحمل إنجلترا مسؤولية العروض السعودية الضخمة ماليًا

SHAHID

فرد جديد من قلب أوروبا ينضم لدائرة المدافعين عن تحركات أندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ حمل الهولندي كلارنس سيدروف؛ نجم ريال مدريد وإنتر وميلان الأسبق، إنجلترا مسؤولية ما يحدث حاليًا، رافضًا استمرار التعامل مع شبه الجزيرة العربية كدولة "عالم ثالث".

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السعودية فاجأت الدوريات الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري بتحركاتها، إذ نجحت في خطف نجوم بحجم نيمار دا سيلفا، كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز وغيرهم، ولم يقتصر الأمر على اللاعبين الكبار سنًا فقط، بل نجحت في ضم بعض ممن هم في أوائل العشرينات ومنتصفها كجابري جيفا روبن نيفيش وغيرهما.

ومع حملة الغضب من بعض الأوروبيين من تفوق السعودية عليهم، وقف سيدروف في صف المدافعين، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "Podpah" البرازيلي، بحسب ما ترجم عنه حساب "VIVA SPORT": "لم يفعلوا أي شيء يختلف عما فعلته إنجلترا، من الذي بدأ بدفع مبالغ وصلت لـ115 مليون على لاعب؟، لقد كانت إنجلترا!، والآن السعودية تفعل مثلها، لكن الجميع يقول لها (لماذا؟!)، الإجابة: لأنهم يريدون لاعبين، أما إنجلترا لم يقل لها أحد (لماذا؟!)، لأنها أصبحت معروفة وكأنها بلد كرة القدم".

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وأضاف: "لكن الآن العالم يتغير في كل شيء، البلاد التي لا يزال يُنظر لها كبلدان العالم الثالث، يثبتون أنفسهم حاليًا، هم لا يريدون فقط كسب المال من الموارد كالنفط والغاز، يريدون أيضًا اقتصادًا وصناعة سوق آخر، يريدون التصدير وعمل الكثير من الأمور في الخليج، هم لديهم رؤية حقيقية وجدية وينفذونها، القادة هناك عندما يتحدثون ويقولون أن لديهم رؤية يتبعونها لاحقًا بالاستثمارات بدون أي خوف".

يذكر أن أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى أغلقت أبواب سوق انتقالاتها الصيفية في 31 من أغسطس الماضي، بينما يواصل السوق السعودي مسيرته حتى السابع من سبتمبر الجاري.

SHAHID