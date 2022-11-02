سيدات اليمامة يضربن موعدًا في نهائي كرة الصالات أمام الهلال

سيدات اليمامة ينتصرن على الشباب

انتصر فريق سيدات نادي اليمامة على نظيره الشباب بسداسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كرة القدم للصالات، في منافسات دورة الألعاب السعودية المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وتقام دورة الألعاب السعودية لأول مرة في التاريخ، وتشهد جميع الألعاب باستثناء كرة القدم، حيث تقام البطولة بعد أن تم تأجيلها منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكان الشوط الأول بين اليمامة والشباب قد انتهى بتقدم الأول بهدفين دون رد، لينجح في الشوط الثاني أن يواصل تفوقه ويسجل 4 أهداف مقابل هدفين للشباب.

وكان الهلال قد حقق الفوز على النصر في مباراة نصف النهائي بخمسة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وتُقام مباراة نهائي كرة الصالات بين اليمامة والهلال مساء يوم السبت القادم، كما يواجه النصر نظيره الشباب في نفس اليوم قبل مواجهة النهائي لتحديد المركز الثالث.