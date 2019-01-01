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سيجورا يقدم استقالته من منصب المدير الرياضي لبرشلونة

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تغييرات كثيرة تطول نادي برشلونة في الفترة الاخيرة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قدّم بيب سيجورا، المدير الرياضي لنادي برشلونة، استقالته من منصبه صباح اليوم، الخميس، عقب رحيل نائب الرئيس جوردي ميستري.

ميستيري قدّم استقالته مساء أمس، الأربعاء، من منصبه نائبًا لرئيس البلوجرانا وبحسب التقارير الصحفية الخلاف جاء حول عودة نيمار إلى النادي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ سيجورا يرغب في الرحيل هو الآخر بعد ميستري وقدّم استقالته إلا أنّ الرئيس جوسيب بارتوميو لم يقرر بعد قبولها أو رفضها.

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وأوضحت أنّه في حال قبول الاستقالة فإن إيريك أبيدال ورامون بلانيس سيتوليان مهمة المدير الرياضي حتى فترة انتهاء ولاية بارتوميو في 2021.

سيجوار انضم لمجلس بارتوميو في 2015 بمنصب المدير التقني للفريق قبل أن يصبح المدير الرياضي في 2017.

جدير بالذكر أنّ بارتوميو قرر عدم تعيين نائب له وسوف يقوم بمهام ميستري لكونه سبق وعمل بالمنصب ذاته مع ساندرو روسيل.

رابطة أندية الدوري الإسباني أعلنت عن جدول الليجا للموسم المقبل والذي ينطلق يوم 18 أغسطس.

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