حيوانات وعميان .. سيتيين يتخلى عن ألعابه التدريبية في برشلونة

المدرب في وضعية صعبة وحرجة

قرر مدرب برشلونة كيكي سيتيين التغيير من أساليبه التدريبية بنفس توقيت الحديث عن إمكانية إقالته بحلول نهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج والعلاقة المتوترة مع لاعبيه.

برشلونة فرط في ست نقاط لصالح ريال مدريد في سباق الصراع على صدارة ترتيب الليجا في الأسابيع الماضية، مما فتح باب الحديث عن مستقبل سيتيين.

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وذكرت "آس" أن سيتيين قرر التوقف عن الألعاب التي كان يمارسها رفقة لاعبيه في التدريبات قبل التوقف الأخير بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن ضمن الألعاب التي مارسها سيتيين ما سمته الصحيفة لعبة الحيوانات، إذ كان يجمع اللاعبين في دائرة حوله ويمرر الكرة للاعب والأخير مطلوب منه استلامها وترديد اسم حيوان مع عنصر من الأرض.

لعبة أخرى كانت تدعى الدجاج الأعمى وهي عبارة عن قيام اللاعبين بتغطية أعينهم والتجول في أرضية ميدان التدريبات، بالإضافة للعبة دهس الأصابع.

الصحيفة أوضحت أن كل تلك الألعاب توقفت في الأسابيع الماضية، مما أفقد سيتيين علاقته بلاعبيه نوعاً ما، وجعل التدريبات أكثر مللاً.

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وفي نفس السياق، اجتمع سيتيين ومساعديه مع اللاعبين في الساعات الماضية لتنقية الأجواء بعد الأنباء عن خلافات خصوصاً بين مساعده الأول إيدر سرابيا ونجوم فريقه.

ويلعب برشلونة غداً الأحد أمام فياريال لحساب الليجا، متمسكاً بأمله الضئيل باللقب حال تعثر ريال مدريد في الأسابيع المقبلة.