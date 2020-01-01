سيتيين: المداورة إجبارية وجريزمان خارج النقاش

ضغط كبير للمباريات

أكد كيكي سيتيين، مدرب برشلونة، أنه سيتعمد نظام المداورة بين لاعبيه بين المباريات وحتى داخلها من أجل توفير الطاقة في ظل ضغط المباريات بعد استئناف المسابقات.

برشلونة لعب السبت أمام مايوركا وفاز بالرباعية، ويعود مرة أخرى للمنافسات مساء الثلاثاء عندما يستضيف ليجانيس لحساب الدوري الإسباني أيضاً.

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المزيد من الفرق

وقال سيتيين رداً على أسألة الصحافة المرسلة مسبقاً في مؤتمر المباراة: "مباراة صعبة أمام خصم يبحث عن فرصه للبقاء وتلك ستكون منها، نعم سيكون هناك تغييرات ومداورة".

وأكمل: "التغييرات ستحدث داخل المباراة أيضاً حسب حالة اللاعبين، لا أريد أن يصابوا بالإرهاق ونريد تفادي الإصابات، اللعب دون جمهور صعب ولكن يجب التكيف، ليست الأولى لبرشلونة؟ ماذا فعلنا وقتها؟ فزنا، إذاً لنكمل هكذا".

وواصل مدرب بيتيس السابق: "لا يوجد عندي بدلاء وأساسيين، التشكيل الأول لي هنا كلفني كثيراً ولكن أنا أتعلم، الجاهز هو من سيلعب، الوضع الحالي يذكرني بالتدريبات، ولكن مع بداية المباراة تنسى كل ذلك".

وعن أحوال نجومه: "أرقام ميسي خرافية ولهذا هو الأفضل في العالم ويساعدنا كل مباراة، جريزمان؟ لا نقاش عليه ولاعب كبير وقائد ونعتمد عليه، مهم كثيراً لنا".

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وأتبع: "سواريز قد يبدأ، أو قد يدخل أثناء المباراة، لم أقرر بعد، فيدال أعجبني كثيراً ما قدمه وهو لاعب مهم للغاية، أخطاء من الحراس؟ تير شتيجن يحب اللعب بقدمه وهذا يشكل مخاطرة، ولكن تلك الأمور في كل الفرق وليس فقط برشلونة".

وحول هدف ريال مدريد الأول أمام إيبار: "ثلاثة سنتيمترات أحياناً تصنع الفارق، هذه أشياء لا يمكن التحكم بها حقاً".

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد 28 جولة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.