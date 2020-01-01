سيتين يشهد سقوط ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات زيدان عقب الهزيمة من مانشستر سيتي

شاهد كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة ، خسارة ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من مدرجات ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد فشل في الحفاظ على تقدمه في النتيجة أمام مانشستر سيتي ليخسر 2-1 ويصعب مهمة التأهل لربع النهائي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن سيتين سافر إلى مدريد لحضور مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي من المدرجات استعدادًا للكلاسيكو يوم الأحد المقبل في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

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ولم يعرف سيتين الهزيمة أمام زيدان في ملعب "سانتياجو برنابيو" إذ خاض 3 مباريات في أرض ريال مدريد وحقق انتصارين وتعادل وحيد.

كما أنّ بيب جواريولا لم يخسر سوى مرة واحدة من أصل 9 لقاءات في "سانتياجو برنابيو" مع 3 فرق مختلفة، وانتصر 6 مرات وتعادل في مرتين.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يعرف الهزيمة في الكلاسيكو على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الدوري الإسباني منذ 2014، إذ حقق بعدها الفوز في 4 مناسبات على التوالي.