سيتين يبحث عن بديل سواريز من اللاماسيا

من يعوض سواريز؟

قرر كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، تعويض إصابة لويس سواريز من الرديف وعدم التعاقد مع مهاجم خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

سواريز تعرض لإصابة تبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر وقد يعود في نهاية أبريل المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ سيتين حضر مباراة رديف برشلونة رفقة فريق بالدونا في دوري الدرجة الثالثة والتي انتهت بفوز البلوجرانا بهدفين لهدف.

وأشارت إلى أنّ صاحب الـ 61 عامًا يفكر في الاعتماد على اللاماسيا لإيجاد بديل ولو بصورة مؤقتة لسواريز، إذ قد يعتمد على أبيل رويز أو أليخاندرو ماركيس.

وأكدت الصحيفة أنّ رويز يعاني من قلة المشاركة مع الرديف خلال الموسم الجاري وتراجع عدد أهدافه، ورغم أنّ عقده ينتهي في 2021 لكنّه برشلونة منفتح للتخلي عنه في يناير في ظل اهتمام من فالنسيا بالتوقيع معه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ماركيس هو الآخر لم يسجل أي هدف خلال الموسم الجاري ولم يعد يحظى بثقة مدرب الرديف، فرانشيسكو جارسيا، كما أنّ عقده ينتهي في الصيف المقبل ولا يبدو أنّه توصل لاتفاق مع البلوجرانا للتجديد.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ برشلونة لن يُعوض سواريز في سوق الانتقالات الجارية ويفضل الانتظار للصيف لضم لوتارو مارتينيز من إنتر.