سيتين: الفوز على ليجانيس كان صعباً للغاية

المدرب الإسباني يرى أن نتيجة المباراة لا تعكس صعوبتها

علق كيكي سيتين مدرب فريف برشلونة الإسباني، عن فوز فريقه اليوم على ليجانيس بخماسية نظيفة.

برشلونة كان قد نجح في الفوز على ليجانيس بخماسية نظيفة في دور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وقال سيتين في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "نعم فزنا بخماسية ولكن المباراة لم تكن سهلة كما تظهر النتيجة".

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وأضاف: "ليجانيس فريق صعب للغاية كان علينا التركيز لحسم المباراة مبكراً وهذا ما نجحنا فيه بعد أن سجلنا هدف عن طريق جريزمان في البداية".

وتابع: "المرتدات عند ليجانيس كانت خطيرة للغاية ولكننا دافعنا بشكل جيد وهذا هو أهم أمر لي، ولكن علينا التطرور أكثر وأكثر".

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وأردف: "ليجانيس خصم صعب للغاية نجح في التعادل مع أتليتكو مدريد في الدوري، وقدموا مباريات جيدة للغاية في الدوري، ولهذا كان علينا الحذر".

واستكمل: "يبدو أننا لن نتعاقد مع لاعبين جدد في الفترة المقبلة السوق لم يكشف عن جديد في التعاقدات، وننتظر عودة ديمبلي القريبة الذي سيجعلنا نحل جزء من مشكلتنا في الهجوم".

وعن الأسلوب التكتيكي الجديد لسيتين أكد أن الفريق لديه بعض المشاكل التي ستكلفه وقت حتى حلها بشكل نهائي، وأرى أن الخطة الجديدة التي اعتمد عليها هي الأكثر جودة حتى الآن منذ توليه.

وشدد: "أحب حقًا تحليل الأشياء بعناية، أريد أن أشاهد المباراة مرة أخرى لأرى ما إذا كان هناك شيء جيد بالنسبة لنا، لا أتأثر بالنتيجة".

واختتم: "أقول أننا حققنا المطلوب ولكن لا يزال لدينا الكثير من العمل نؤدية هنالك بعض النواقص التي تتواجد لدينا".

يذكر أن برشلونة لعب 4 مباريات تحت قيادة سيتين فاز في ثلاثة وخسر في مباراة وحيدة كانت أمام فالنسيا في الجولة الماضية في الدوري.