سيبقى حتى الأربعين .. عرض غريب من إشبيلية لضم راموس

اللاعب ربما يكون لعب مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد

تلقى المدافع الإسباني سيرخيو راموس، عرضًا غريبًا من فريقه السابق إشبيلية، للعودة مرة أخرى لصفوفه بعد فترة طويلة قضاها مع ريال مدريد.

اللاعب يدخل في الأيام الأخيرة من عقده مع ريال، وسط تكهنات مستمرة حول مصيره مع الفريق الإسباني سواء بالبقاء أو الرحيل.

كيف يبدو عرض إشبيلية؟

وفقًا لتقرير عبر "eselprimerpalo" فإن عرض إشبيلية لراموس تصل مدته إلى 5 سنوات وهي مدة غريبة بالنظر إلى عمر اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن راتب راموس المتوقع مع الفريق الأندلسي سيكون 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل قرر النادي كذلك منح اللاعب ضمانات للبقاء معه في منصب آخر بعد اعتزاله كرة القدم.

هل تواجد راموس بالدعايا للموسم الجديد لريال مدريد؟

اللاعب لم يظهر في التقديم الرسمي لقميص ريال مدريد للموسم المقبل، ولم يكن حاضرًا كذلك في اليوم الذي تم التقاط فيه جلسة التصوير ومقاطع الفيديو مع شركة أديداس.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن إشارة أخرى، بعدما غاب راموس عن اللافتة الإعلانية المثبتة فوق متجر النادي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وظهر عليها خمسة لاعبين وهم كريم بنزيما، وعلى يساره مودريتش وكاسيميرو، وعلى اليمين ماركو أسينسيو وتوني كروس، حيث غاب كذلك مارسيلو ورافاييل فاران.

ولم تظهر كذلك أي صور لراموس داخل متجر النادي، حيث يتواجد فيه جميع اللاعبين الذين لعبوا موسم 2020/2021، بالإضافة للوافد الجديد دافيد ألابا.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع راموس؟

العديد من الأندية ارتبطت بالحصول على خدمات راموس، أبرزها على الإطلاق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعى للحصول على خدمات صاحب الـ35 سنة.

هناك اهتمام كذلك من يوفنتوس بالإضافة للعديد من الأندية الإنجليزية مثل تشيلسي، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وتوتنهام.

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