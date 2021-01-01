سيبا: عبد الغني قال لي ألفاظ عنصرية ووقحة وقد أرفع دعوى إلى فيفا

اللاعب البرازيلي يروي ما حدث معه في ديربي الرياض

روى البرازيلي سيباستياو دي فريتاس، لاعب فريق نادي الشباب، ما حدث خلال مباراة ديربي الرياض أمام النصر، والمشادة التي حدثت بينه وبين حسين عبد الغني، المدير التنفيذي للعالمي.

الشباب حقق انتصارًا كبيرًا على النصر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة 18 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو تحدث خلاله سيباستياو عن ما حديث، حيث قال: "أشعر بأنني في بلدي منذ أن جئت إلى السعودية، وهذا التعامل الرائع لمسته من الشعب السعودي، وأيضًا تعامل القيادة الرياضية في المملكة مع المحترفين غير السعوديين، وشعرت بالراحة والاستقرار هنا".

اللاعب البرازيلي تابع: "تفاجئت خلال مباراة الشباب والنصر، عند استبدالي في المباراة، قيام حسين عبد الغني المدير التنفيذي للنصر، بالتلفظ بألفاظ عنصرية ووقحة موجهة لي من جانبه".

"سيبا" أردف: "عبد الغني قال لي إنني قرد، وهذا التصرف غير مقبول نهائيًا، ولم أتوقع أن أسمع هذه الألفاظ في المملكة السعودية ومن شخص مسؤول، أنا على يقين تام بأن عبد الغني لا يمثل الشعب السعودي، ولا يمت إلى الروح الرياضية بصلة".

واختتم محترف الشباب تصريحاته قائلًا: "أرفع الأمر إلى رئيس النادي، للتفضل بالاطلاع والتكرم باتخاذ اللازم حيال إنصافي، وأرجو ألا أضطر إلى رفع دعوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأن هذا الأمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه".

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وبعدها نشر تصريحات سيبا، قام حساب نادي الشباب عبر تويتر بحذف مقطع الفيديو الذي نشره لتصريحات سيبا، الذي كشف فيه ما حدث من حسين عبد الغني.