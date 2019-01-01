سيبايوس: أستمتع في أرسنال وهدفي النجاح مع ريال مدريد

سيبايوس يعود لمغازلة جمهور ريال مدريد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أوضح داني سيبايوس، لاعب أرسنال، تصريحاته السابقة بشأن ريال مدريد مؤكدًا رغبته في خوض أمم أوروبا وأوليمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

سيبايوس ذكر في تصريحات صحفية أنّه غير نادم على قرار الرحيل عن ريال مدريد.

وقال سيبايوس في تصريحات صحفية: "ما قلته من قبل أُسيء فهمه. حينما لا ألعب لا أستمتع وقضيت موسمين في ريال مدريد تعلمت فيهما الكثير ولكني الآن مستمتع أكثر وأود مستقبلًا النجاح في ريال مدريد. سوف أقاتل لتحقيق أحلامي".

وتابع: "قراري بالرحيل إلى أرسنال كان حكيمًا وكذلك ما فعله مارتن أوديجارد بالانضمام إلى ريال سوسيداد. إنّه يمتلك مساحة كبيرة للتطور وفي خلال سنوات سوف يصبح لاعبًا هامًا لريال مدريد".

سيبايوس طلب من جمهور ريال بيتيس أن يسامحوه لو أساء التصرف حينما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد مؤكدًا أنّه لن ينسى فترته مع الفريق الأندلسي.

واختتم: "أتمنى اللعب في أمم أوروبا 2020 وكذلك أوليمبياد طوكيو. لقد تحدثت مع مسؤولين في الاتحاد الإسباني بشأن الأمر. لا أهتم إن لم أحصل على عطلة في الصيف فأنا لا أزال بعمر 23 عامًا وسوف أحصل على العطلة حينما أكبر".

جدير بالذكر أنّ سيرخيو راموس، قائد إسبانيا، يود أيضًا خوض أمم أوروبا والأوليمبياد في الصيف المقبل.