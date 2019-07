سيبايوس: أريد السير على خطى كازورلا وفابريجاس في أرسنال

كشف داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد المٌعار لأرسنال، عن طموحه للسير على خطى الثنائي سانتي كازورلا وسيسك فابريجاس مع المدفعجية.

سيبايوس انضم لأرسنال خلال سوق الانتقالات الحالي، لانعدام فرصته في المشاركة كأساسي في ريال الموسم القادم.

الدولي الإسباني قال في تصريحات صحفية:"عندما جئت إلى هنا كنت أعرف تاريخ النادي مع بعض اللاعبين الإسباني مثل كازورلا وفابريجاس".

وأضاف:"أريد السير على خطاهما، لأنهما صنعا التاريخ مع أرسنال، والآن كل تركيزي على مساعدة الفريق بأقصى شكل ممكن".

“I think Cazorla is one of ’s best midfielders... the level he played at last year after coming back from a really serious injury that just wouldn’t go away - I really think you have to take your hat off to him"



