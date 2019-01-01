ديسابر: علينا الدفاع جيدًا ولسنا سعداء بالتعادل مع أسوان

ديسابر يتحدث عن التعادل مع أسوان

يرى الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن فريقه يحتا للدفاع بشكل أقوى، خلال المباريات القادمة، من أجل الحفاظ على تقدمه على الخصم.

بيراميدز تعادل مع نظيره أسوان بهدفين لمثلهما بالجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليفقد نقطتين في مشواره بالمسابقة.

ديسابر قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "نحتاج للدفاع بشكل جيد وقوي، لأننا كنا نحتاج لتحقيق الفوز، ولكننا تعادلنا".

المدرب الفرنسي تابع: "نعمل على تصحيح الأخطاء الفترة القادمة، ولسنا سعداء بالتعادل اليوم، وعلينا أن نعمل بجد الفترة القادمة".

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سيباستيان ديسابر اختتم حديثه قائلًا: "نخوض جميع المباريات بهدف الفوز فقط، ولكن هذه كرة القدم، تفوز أحيانًا وممكن أن تخسر أو تتعادل".

بيراميدز رفع رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، حيث يتبقى للأخير مباراتين مؤجلتين.