تيجالي: سعيد للعودة إلى السعودية والحظوظ متساوية مع النصر

المهاجم الأرجنتيني سعيد بالعودة للسعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، مهاجم فريق نادي الوحدة السعودي، سعادته بالتواجد في السعودية مرة أخرى، قبل مواجهة فريق النصر السعودي.

النصر السعودي سيواجه الوحدة الإماراتي مساء غدٍ الإثنين، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

تيجالي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أنا سعيد جدًا بالتواجد بالمملكة العربية السعودية مجددًا، ومتشوق لرؤية جماهيرنا في الرياض".

المهاجم الأرجنتيني تحدث عن مواجهة النصر، حيث قال: "الحظوظ متساوية، والفريق السعودي مميز".

سيباستيان تابع: "سألعب من أجل المساهمة مع زملائي، للخروج بنتيجة تسعد جماهيرنا في الرياض وأبو ظبي".

وسبق للمهاجم سيباستيان تيجالي ولعب في صفوف أندية الاتفاق والشباب السعوديان، قبل الانتقال إلى الوحدة الإماراتي.