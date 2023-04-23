سياسة "تويتر" الجديدة تدفع سيرخيو راموس للهجوم على إيلون ماسك!

ٍسيرخيو راموس يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيلون ماسك مالك تويتر..

شن الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هجومًا عنيفًا على إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد قراره المثير للجدل بفرض رسوم شهرية لتوثيق الحسابات.

موقه "تويتر" أكد يوم الأربعاء أنه يتم التحقق من علامات التوثيق القديمة للعديد من المستخدمين، وأنه سيتم تجريدهم من تلك العلامات الزرقاء المميزة يوم الجمعة.

مستخدمو "تويتر" بإمكانهم الحصول على تلك العلامات الزرقاء لحساباتهم الشخصية، وذلك من خلال الاشتراك في عضوية "تويتر بلو" بقيمة 8 دولارات في الشهر، والتي استحدثها ماسك بعد سيطرته على الموقع.

راموس قرر الهجوم على ماسك، مؤكدًا أنه يجب أن يبحث عن طريقة للقضاء على الكراهية والخطاب التمييزي عبر "تويتر" بدلًا من البحث عن المال.

وكتب راموس عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إزالة الشارات الزرقاء، والإجبار على الدفع وجني المال هو استراتيجية، لكن القضاء على الكراهية وتعزيز الاحترام وجعل تويتر مكانًا أفضل يمكن أن يكون استراتيجية أخرى، أقول فقط".

راموس قام بتضمين اسم إيلون ماسك في تغريدته المثيرة للجدل، لكن رجل الأعمال الجنوب إفريقي لم يرد عليه حتى لحظة كتابة هذه السطور.