سويسرا ضد الجزائر معاينة كأس العالم FIFA 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي سي بليس

سويسرا ضد الجزائر ستنطلق في 3 يوليو 2026 عند 23:00 بتوقيت EST وفي الساعات الأولى من 4 يوليو عند 04:00 بتوقيت GMT.

معاينة دور الـ32 من كأس العالم: سويسرا ضد الجزائر

ستسعى سويسرا إلى تحطيم أحلام الجزائر في بلوغ دور الـ16 من كأس العالم للمرة الثانية فقط عندما تلتقي المنتخبات في فانكوفر.

قام السويسريون بعملهم بطريقة منظمة وبأقل قدر من الضجة، متصدرين المجموعة B بسبع نقاط. أنهت الجزائر في المركز الثالث في المجموعة J بعد تعادل دراماتيكي 3-3 ضد النمسا في يوم المباراة الأخير. سيلتقي الفائزون إما غانا أو كولومبيا في دور الـ16.

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كيف كان أداء سويسرا والجزائر حتى الآن

الفرصة تطرق باب سويسرا والجزائر. كلاهما سيعجب بفرصه في احتمال بلوغ ربع النهائي، إذ إن تلك المرحلة ستكون المرة الأولى التي سيواجهان فيها فريقًا ضمن أفضل 10 في تصنيف FIFA. أولًا، مع ذلك، هناك عمل يجب إنجازه في فانكوفر.

أبهرت سويسرا في مجموعة تضم كندا، إحدى الدول المضيفة المشاركة، التي هزموها وتفوقوا عليها في مباراة المجموعة الأخيرة. تحت قيادة مراد ياكين، لم يُهزم السويسريون في آخر تسع مباريات، وكانت هزيمتهم الوحيدة في آخر 10 مباريات تنافسية خسارة 3-2 أمام أبطال يورو 2024 إسبانيا.

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كان من المتوقع أن يكون تعادل الجزائر السريالي 3-3 مع النمسا مباراة تحصيل حاصل، لكنه اتضح أنه واحدة من أكثر المباريات دراماتيكية في البطولة حتى الآن. تحت قيادة فلاديميك بيتكوفيتش، لم يخسر الجزائريون سوى واحدة من آخر سبع مباريات لهم، أمام الأرجنتين في دور المجموعات.

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تشاكا ومحرز هما "العجائز" الذهبيون

القائدان المخضرمان غرانيت تشاكا ورياض محرز يقتربان كلاهما من نهايات مسيرتيهما على التوالي، لكن كلا الرجلين لا يزال محوريًا لآمال منتخبيهما. رجل سندرلاند تشاكا يُقال إنه في محادثات مع تشيلسي بشأن انتقال صيفي، ما يوضح أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بعيد كل البعد عن الانتهاء على المستوى النخبوي. محرز البالغ من العمر 35 عامًا متقدم بسنتين في رحلته لكنه لا يزال ترسًا أساسيًا لثعالب الصحراء، خاصةً بالنظر إلى أن محمد الأمين عمورة محل شك كبير لهذه المواجهة. وجد محرز لمسته التهديفية في الوقت المناسب بثنائية ضد النمساويين، مع قيام حسام عوار بصناعة الهدفين من دور جديد وأعمق في خط الوسط.

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التشكيلات المتوقعة

سويسرا (4-2-3-1)

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

الجزائر (4-2-3-1)

Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

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إحصاءات رئيسية & رجال الخطر

لم تستقبل سويسرا أكثر من هدف واحد إلا في واحدة من آخر 14 مباراة لها في جميع المسابقات.

فشل كلا الفريقين في الحفاظ على شباك نظيفة واحدة في دور المجموعات.

هذا هو اللقاء الثالث على الإطلاق بين الفريقين، حيث خسرت الجزائر 2-1 في نوفمبر 1983 و2-0 في مايو 1986 في مباريات ودية.

قائمة سويسرا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

المدافعون: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

لاعبو الوسط: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (both Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

المهاجمون: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

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قائمة الجزائر المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Oussama ​Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

المدافعون: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik ⁠Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa ⁠Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

لاعبو الوسط: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine ‌Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

المهاجمون: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), ‌Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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أخبار الفريقين والتشكيلات

يدرب سويسرا مراد ياكين. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريقين أقرب إلى انطلاق المباراة.

تُدار الجزائر بواسطة فلاديمير بيتكوفيتش. لم يتم تأكيد أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات. ستتم إضافة التحديثات حالما تصبح متاحة قبل مباراة دور الـ32.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت سويسرا في ثلاث من آخر خمس مباريات لها، وتعادلت في اثنتين ولم تخسر أيًا منها. كانت نتيجتها الأحدث فوزًا 2-1 على كندا في 24 يونيو، مع تسجيل روبن فارغاس ويوهان مانزامبي. في وقت سابق من دور المجموعات، فازوا على البوسنة والهرسك 4-1 في 18 يونيو. جاءت نقاطهم الوحيدة المهدرة في تعادل 1-1 مع قطر وتعادل 1-1 مع أستراليا في مباراة ودية قبل البطولة. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت سويسرا 13 هدفًا واستقبلت خمسة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة للاجتماعات الأخيرة بين سويسرا والجزائر. تمثل مباراة دور الـ32 هذه في BC Place في فانكوفر أحدث نقطة بيانات مسجلة بين الفريقين.

الترتيب

أنهت سويسرا المجموعة B في المركز الأول. تأهلت الجزائر من المجموعة J في المركز الثالث.