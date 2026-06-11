سويسرا ضد البوسنة والهرسك ستنطلق في 18 يونيو 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش و15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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سويسرا ضد البوسنة والهرسك: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في جنوب كاليفورنيا تداعيات هائلة إذ يتطلع كلا البلدين إلى ترسيخ طموحاتهما في الأدوار الإقصائية ضمن تركيبة متوازنة للغاية للمجموعة B. وباعتبارها تُقام في يوم المباراة الثاني من دور المجموعات، فإن هذا اللقاء سيتشكل حتماً بفعل العبء البدني الفوري والزخم النفسي لمبارياتهما الافتتاحية. ومع رفاهية إجراء التعديلات الأولية خلفهما، يتجه كلا المعسكرين إلى الساحل وهما يعلمان أن هامش الخطأ قد تقلص بشكل كبير، ما يجعل الوضوح التكتيكي أمراً بالغ الأهمية على الإطلاق.

لقد أسس مدرب سويسرا المخضرم مورات ياكين بيئة شديدة الاتساق وخالية من الدراما بُنيت للتعامل مع إيقاعات البطولات عالية المخاطر هذه، معتمداً على نواة متمرسة صُممت للتحكم في ديناميكيات خط الوسط وامتصاص الضغط. وعلى الجانب المقابل يقف منتخب البوسنة والهرسك المتين بنيوياً والمشحون عاطفياً بقيادة سيرجي بارباريز. وبعد أن أقصى إيطاليا بشكل لافت في الملحق الأوروبي، فإن زماييفي يمتلكون مخططاً دفاعياً لا يلين وأفضلية ذهنية خطيرة تجعلهم خصوماً عنيدين للغاية عندما تُطلب انضباطية بنيوية نخبوية. وبإقامة المباراة في ملعب لوس أنجلوس (ملعب صوفي) المتطور، فإن المكان المذهل وأجواءه الكهربائية سيوفران خلفية مناسبة لمباراة ستحدد فيها هوامش تكتيكية دقيقة مسار المجموعة.

ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، لا يستطيع أي من الطرفين تحمل انهيار دفاعي في المناطق المركزية. ستنظر سويسرا إلى هذه المباراة بوصفها المنصة المثالية لتأكيد مكانتها كقوة تقليدية للمجموعة، معتمدة على الاستحواذ السلس وخبرة البطولات لدى المخضرمين لفرض سرعة اللعب وإرهاق خطوط الخصم. وعلى النقيض، تدخل البوسنة والهرسك أرض الملعب متحمسة لإثبات أن رحلتها المذهلة في التأهل لم تكن مجرد ومضة عابرة، مسلّحة بتنظيمها الدفاعي المتماسك وقطع الانتقال النخبوية لمعاقبة أي أخطاء مركزية. ومع استعداد الفريقين للخروج في إنغلوود، ستسيطر جسامة تأمين المرور الآمن خارج المجموعة B على النهج التكتيكي، ما يجعل تدوير التشكيلة، والتواصل في الكتلة المتوسطة، والدقة في الثلث الأخير العناصر الحاسمة في انتزاع فوز حيوي.

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إتقان سويسرا التشغيلي المثالي للمجموعة

ضمن الروسوكروسياتي مكانهم في هيكل البطولة بتقديم درسٍ متقن في الانضباط التكتيكي، مهيمنين بالكامل على مجموعة UEFA B. وبدلاً من المخاطرة بعدم القدرة على التنبؤ الفوضوي لأقواس الملحق بنظام الإقصاء من مباراة واحدة، فرضت سويسرا إيقاعاً لا يلين لتحجز بسهولة بطاقة مباشرة إلى أمريكا الشمالية كأبطال للمجموعة دون هزيمة.

كان حجر الزاوية في مسيرتهم القارية الناجحة هو إعداد تكتيكي متوازن للغاية ثبت أنه شديد الانفجار ومحكم البنية في آن واحد. تحت القيادة الحاسمة لمورات ياكين، اكتسحت سويسرا المنافسين الإقليميين منذ البداية، مسجلة أربعة انتصارات مهيمنة وتعادلين بينما استقبلت هدفين فقط عبر الدورة بأكملها. وجاء البيان الحاسم خلال مبارياتهم عالية المخاطر ضد السويد، حيث دعّم فوزٌ خارج الأرض بنتيجة 2-0 في سولنا بتفكيكٍ قاسٍ بنتيجة 4-1 في جنيف لسحق أي مقاومة بشكل دائم. وبحسمهم الصدارة بـ14 نقطة، ضمن السويسريون طريقاً منظماً وخالياً من الضغط إلى النهائيات، مانحين المعسكر حرية كاملة لصقل مخططهم للمسرح الكبير.

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انتصار البوسنة والهرسك الدرامي في الملحق

بينما اعتمد السويسريون على كفاءة بنيوية مطلقة لاجتياز تشكيل مجموعتهم بسلاسة، فإن Zmajevi رسموا طريقهم إلى جنوب كاليفورنيا عبر حملة مثيرة ومحدِّدة للشخصية ستعيش إلى الأبد في فولكلور كرة القدم الدولية. بعد إنهائهم كوصيفين في قسم تصفيات شديد التنافس، اجتازت البوسنة والهرسك بيئة الضغط القصوى لملحقات اليويفا عبر صمود عاطفي خالص وتنفيذ بارد الأعصاب.

وأمام مهمة نصف نهائي خارج الأرض شاقة وعدائية ضد ويلز، رفض فريق سيرجي بارباريز الانكسار، حيث صنع الرمز المخضرم إدين دجيكو معادلة متأخرة وحاسمة لفرض ركلات الترجيح حيث حافظ التنانين على رباطة جأشهم بسهولة. وباعتبارهم مرشحين ضعفاء في نهائي ملحق المسار A ضد عمالقة إيطاليا، كرروا مخططهم لمقارعة الكبار. بعد مناوبة دفاعية مكثفة، كافح هاريس تاباكوفيتش ليسجل معادلة درامية متأخرة لتحييد Azzurri قبل أن يتقدم الموهوب المحلي الشاب إسمير بايركتاريفيتش ليسدد ركلة الجزاء الحاسمة في الشباك. وبإتمامهم عمليتي إسقاط عمالقة متتاليتين، أعادت هذه المجموعة المتماسكة كتابة إرث كرة القدم لبلادهم بشكل جميل لتحجز ظهوراً تاريخياً ثانياً على الإطلاق في الحدث العالمي الأبرز.

سويسرا ضد البوسنة والهرسك: أخبار الفريق

أخبار فريق سويسرا

أسس الروسوكروتشياتي معسكرهم التدريبي في جنوب كاليفورنيا مدعومين بقائمة من 26 لاعباً ذات خبرة هائلة ومحكمة البنية. تحت التوجيه المتزن للمدرب مورات ياكين، بلغ الاندماج التكتيكي ذروة السلاسة، مما عزز أجواء شديدة الهدوء والثقة داخل الفريق. وأكثر ما يبعث على التفاؤل لدى سويسرا هو الجاهزية البدنية المطلقة لعمودهم الفقري المخضرم، بما يضمن إمكانية نشر هويتهم المتوازنة القائمة على الاستحواذ بيقين تشغيلي تام.

يبقى حارس مرمى إنتر ميلان الأسطوري يان سومر المرساة التي لا جدال فيها بين القائمين، محمياً بشراكة دفاعية مركزية قوية تضم مانويل أكانجي ونيكو إلفيدي. في وسط الملعب، ستوفر رباطة الجأش العالمية ومقاومة الضغط لدى القائد غرانيت تشاكا وريمو فرويلر ستاراً منضبطاً للغاية للتحكم في إيقاع المباراة. وبالعمل في الجيوب الإبداعية خلف خط الهجوم، من المقرر أن يحرك روبن فارغاس الخيوط، بينما توفر الأصول الهجومية الديناميكية مثل دان ندوي وبريل إمبولو لياكين تنوعاً بدنياً هائلاً ومرونة تكتيكية لكسر الخطوط الدفاعية العنيدة.

أخبار فريق البوسنة والهرسك

وصل Zmajevi إلى الساحل الغربي وهم يعيشون نشوة عاطفية عقب رحلتهم المذهلة، التي أطاحت بالعمالقة، عبر الأدوار الفاصلة الأوروبية. لقد قام المدير الفني Sergej Barbarez بتنسيق قائمة متماسكة للغاية وقادرة على الصمود بشكل لا يصدق من 26 لاعباً، تتميز بتوازن مثالي بين أيقونات تاريخية مجرّبة في المعارك وحماس شبابي مثير. وعلى الرغم من الضغط الهائل المحيط بحملتهم في دور المجموعات، فإن مخطط Barbarez عالي التنظيم والصلب بنيوياً يظل متزامناً بالكامل ومركّزاً.

ستتجه الأنظار حتماً إلى القائد الأسطوري وهداف الفريق القياسي Edin Džeko، الذي يتمتع بلياقة كاملة لقيادة خط الهجوم واستخدام لعبه النخبوي في الاحتفاظ بالكرة لارتكاز الهجوم. ومن المتوقع أن يشكل شراكة هجومية خطيرة مع Ermedin Demirović القوي بدنياً، بينما يوفر اللاعب المحلي الشاب المتألق Esmir Bajraktarević منفذاً إبداعياً شديد عدم التوقع على الجناح. وفي العمق داخل غرفة المحرك، سيسعى Benjamin Tahirović إلى تعطيل ممرات تمرير الخصم، حامياً قلباً دفاعياً مركزياً عنيداً يقوده Ermin Bičakčić وSead Kolašinac أمام حارس المرمى الأساسي Nikola Vasilj.

ملفات المدربين والفلسفات التكتيكية

Murat Yakin (سويسرا)

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يُعرَف Murat Yakin، وهو تكتيكي فطن ومحسوب تُحدده سكينة منهجية، بأنه أسس حقبة من الاتساق اللافت والصلابة في البطولات للمنتخب السويسري. ومع توليه زمام الأمور وقيادته المتكررة لـ Rossocrociati عبر دورات تصفيات قارية كثيفة، صاغ الاستراتيجي المولود في بازل سمعة في بناء فرق بطولات محكمة الإغلاق وشديدة التكيف ترفض أن تهزم نفسها تحت ضغط شديد.

تكتيكياً، يبني Yakin فرقه حول قالب شديد التنظيم وكثيف الاستحواذ يعطي الأولوية للسيطرة على المساحات والتزامن الدفاعي. وهو يستخدم كثيراً 3-4-2-1 مرنة أو بنية 4-3-3 تقليدية وصلبة، معتمداً بشكل كبير على خط وسط مخضرم وآمن تقنياً لفرض الإيقاع الهندسي للمباراة. نادراً ما يذعر Yakin أو يبحث عن نقاط جمالية جوفاء؛ فقد صُمم نظامه لخنق ممرات تمرير الخصم في الثلث الأوسط قبل نقل الكرة بشكل منهجي إلى تفوق عددي على الأطراف. سيكون تحديه الأساسي في لوس أنجلوس هو ضمان أن يتجنب فريقه الوقوع في أنماط استحواذ بطيئة ومفرطة التعقيم، مع إبقاء الكرة تتحرك بإلحاح عمودي كافٍ لزعزعة جدار دفاعي عميق التموضع وشديد القوة البدنية.

Sergej Barbarez (البوسنة والهرسك)

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بصفته قائداً أسطورياً سابقاً للمنتخب الوطني يجسد الروح الشرسة والشغف الخام لكرة القدم البوسنية، ضخ Sergej Barbarez طاقة مكثفة وعاطفية في فريق حقق فولكلوراً دولياً عبر الأدوار الفاصلة. ومع دخوله ساحة التدريب الدولية لقيادة Zmajevi إلى هذا المسرح الكبير، سرعان ما نمّى Barbarez أخوّة لا تلين بعقلية الحصار داخل غرفة الملابس، جامعاً بين نار تحفيزية على الطراز القديم وتدريبات بنيوية منضبطة وعملية.

يميل بارباريز بشكل كبير إلى مخطط دفاعي صارم لا يقبل المساومة، حيث ينظم فريقه عادةً في تشكيل قوي 5-3-2 أو تشكيل 4-4-2 منخفض الكتلة صارم عند فقدان الكرة. يركز إطاره التكتيكي على التنازل عن الاستحواذ المفرط للمنافسين المفضلين، وتكديس منطقة الجزاء، واستدراج الفرق إلى المبالغة في دفع الأعداد إلى الأمام. في اللحظة نفسها التي يتم فيها تنفيذ افتكاك نظيف للكرة، يطالب بارباريز بإطلاق عمودي فوري، مستخدماً قدرات الاحتفاظ بالكرة الهوائية النخبوية لخطه الأمامي المخضرم ليكون منصة انطلاق للعدّائين القادمين. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الحاسمة ضمن الجولة الثانية هو تحييد شرارات الإبداع المركزية لدى سويسرا، والحفاظ على انضباط هيكلي مطلق عبر خطه الدفاعي المكوّن من خمسة لاعبين، وتوجيه ضربات نظيفة عبر الهجمة المرتدة لإحباط المصنفين الأوروبيين.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعباً

قائمة سويسرا في كأس العالم

حراس المرمى: مارفين كيلر، غريغور كوبيل، إيفون مفوغو

المدافعون: مانويل أكانجي، أوريلي أميندا، إراي كومرت، نيكو إلفيدي، لوكا جاكيز، ميرو موهايم، ريكاردو رودريغيز، سيلفان فيدمر

لاعبو الوسط: ميشيل أيبيشر، كريستيان فاسناخت، ريمو فرويلر، أردون جاشاري، يوهان مانزامبي، فابيان ريدر، جبريل سو، روبن فارغاس، غرانيت تشاكا، دينيس زكريا

المهاجمون: زيكي أمدوني، بريل إمبولو، سيدريك إيتن، دان ندوي، نواه أوكافور

قائمة البوسنة والهرسك في كأس العالم

حراس المرمى: نيكولا فاسيلج، مارتن زلوميسليتش، عثمان هادزيكيتش

المدافعون: سياد كولاشيناتس، عمار ديديتش، نهاد موجاكيتش، نيكولا كاتيتش، طارق موهاريموفيتش، ستييبان راديلجيتش، دينيس هادزيكادونيتش، نيدال تشيليك

لاعبو الوسط: أمير هادزياهيميتوفيتش، إيفان سونيتش، إيفان باسيتش، دزينيس بورنيتش، إرمين مهميتش، بنجامين طاهيروفيتش، عمار ميميتش، أرمين جيغوفيتش، كريم ألايبيغوفيتش، إسمير بايركتاريفيتش

المهاجمون: إرميدين ديميروفيتش، يوفو لوكيتش، سامد بازدار، حارس تاباكوفيتش، إدين دجيكو

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أبرز المواجهات الرئيسية بين سويسرا والبوسنة والهرسك

بريل إمبولو ضد سياد كولاشيناتس: ستكون هذه هي تعريف المعركة البدنية القاسية داخل الثلث الأخير. إمبولو، نقطة الارتكاز القوية والديناميكية لسويسرا والذي يعمل كمرساة هيكلية لخط الهجوم، يزدهر عبر انطلاقات انفجارية في القنوات، ولعب احتفاظ ذكي بالكرة، وازدواجيات هوائية مكثفة. سيكون سياد كولاشيناتس مباشرةً في خط النار؛ على المدافع البوسني المخضرم الذي لا يساوم أن يستخدم قوته الهائلة في الجزء العلوي من الجسم، وتدخلاته العدوانية، وتمركزه النخبوي داخل منطقة الجزاء لحرمان إمبولو من المساحة اللازمة للدوران وإطلاق الهجوم السويسري.

إسمير بايركتاريفيتش ضد كتلة سويسرا المتوسطة المدمجة: يدخل بايركتاريفيتش البطولة باعتباره محفّز زماييفي المثير والمبدع، متباهياً بتسارع مباشر مذهل، ومراوغة غير متوقعة، وقدرة حادة على الانجراف إلى الداخل من المناطق الواسعة لتوليد التحولات. سيكون يبحث باستمرار عن جيوب من المساحة لاستغلالها لحظة تغيّر الاستحواذ. ومع ذلك، فهو يواجه مباشرةً كتلة سويسرية متوسطة عالية التزامن، منضبطة على نحو استثنائي، يقودها هدوء عالمي المستوى لدى غرانيت تشاكا وريمو فرويلر. هل يمكن لشرارة بايركتاريفيتش الفردية وسرعته التقنية أن تفتح غرفة محركات خانقة ومتمرسة تتخصص في خنق مسارات التمرير من المصدر؟

دينيس زكريا ضد أمير هادزياحمتوفيتش: ساحة المعركة التكتيكية القصوى في وسط الملعب. يعمل هادزياحمتوفيتش كحاجز دفاعي لا يكل ومحرك تكتيكي للبوسنة والهرسك، مقدماً قراءة تمركز حادة، ومقاييس استعادة دقيقة، ومعدل عمل مرتفع لحماية خطه الخلفي. سيُكلَّف زكريا بتعطيل هذا الغطاء الوقائي وقيادة إيقاع الهجوم لروسوكروتشياتي، مستفيداً من خطوته الهائلة، وقدرته على الحمل المقاوم للضغط، واندفاعاته العمودية المتأخرة إلى الثلث الأخير لسحب هادزياحمتوفيتش خارج موقعه وإضعاف الخط الدفاعي.

أخبار الفريق والتشكيلات

تُدار سويسرا بواسطة مراد ياكين. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة. ستُضاف المزيد من أخبار الفريق أقرب إلى ضربة البداية.

يقود البوسنة والهرسك سيرجي بارباريز. كما هو الحال مع سويسرا، لا تتوفر حالياً معلومات عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ستتبع التحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

النتائج

تدخل سويسرا هذه المباراة بسجل حديث مختلط عبر خمس مباريات، محققة فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. انتهت مباراتهم الأخيرة بتعادل 1-1 مع أستراليا في 6 يونيو، بينما كانت أفضل نتيجة لهم في السلسلة فوزاً 4-1 على الأردن في 31 مايو. وقد تعرضوا لهزيمة 4-3 أمام ألمانيا في مارس، وهي مباراة كشفت بعض الهشاشة الدفاعية. عبر المباريات الخمس، سجلت سويسرا سبعة أهداف واستقبلت سبعة.

خاضت البوسنة والهرسك أربع مباريات دون فوز في آخر خمس مباريات لها، مسجلة فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت نتيجتها الأحدث تعادلًا 1-1 مع بنما في 6 يونيو. وجاء فوزها الوحيد في السلسلة ضد إيطاليا في تصفيات كأس العالم في مارس — تعادل 1-1 احتُسب فوزًا بمجموع المباراتين — كما تغلبت أيضًا على ويلز 1-1 على الأساس نفسه. سجلت البوسنة أربعة أهداف واستقبلت أربعة أهداف عبر آخر خمس مباريات لها.

سجل المواجهات المباشرة

سويسرا المباراة الأخيرة البوسنة 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار سويسرا 0 - 2 البوسنة والهرسك 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين المنتخبين محدود في البيانات المتاحة، مع وجود مواجهة سابقة واحدة فقط مسجلة. استضافت سويسرا البوسنة والهرسك في مباراة ودية في مارس 2016، وفازت البوسنة 2-0. تجعل تلك النتيجة هذه المواجهة في دور المجموعات بكأس العالم ثاني لقاء تنافسي أو ودي فقط بين البلدين في التاريخ الحديث.

الترتيب

في المجموعة الثانية من كأس العالم لكرة القدم 2026، تتصدر البوسنة والهرسك حاليًا جدول الترتيب في المركز الأول، بينما تحتل سويسرا المركز الرابع.