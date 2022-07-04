سون يوافق والده: لست لاعبًا عالميًا .. وفخور بشراكة ميسي

سون يرد على تصريحات والده بأنه ليس نجمًا من الطراز العالمي، ويعلق على مواجهة كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2022.

عقد الكوري الجنوبي سون هيون مين نجم نادي توتنهام الإنجليزي مؤتمرًا صحفيًا دعائيًا في بلاده، تحدث خلاله عن فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي خلال موسم 2021-22، كما علق على حديث والده بأنه ليس نجمًا من الطراز العالمي.

سون تمكن من الحصول على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي مناصفة مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد أن سجل الثنائي 23 هدفًا.

ماذا قال سون؟

في البداية تحدث سون عن اللحظة الأفضل له في العام الحالي، فقال: "كان الأمر جيدًا حقًا عندما تأهلت كوريا إلى كأس العالم، وحققنا هدفنا مع توتنهام، وحققت حلمي في الدوري الإنجليزي، نأمل أن تكون لدينا لحظات أكثر سعادة في كأس العالم".

وأضاف عن احتفاله بالتقاط الصور: "أشعر دائمًا بالخصوصية عندما أسجل، وأريد أن أتذكر تلك اللحظات، لذلك قمت بالاحتفال لالتقاط اللحظة".

ما هو رأيه في مجموعة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022؟

قبل الرد على ذلك السؤال، تحدث سون عن الظهور مع ليونيل ميسي في الإعلان عن الكرة الرسمية لمونديال قطر.

وقال الكوري: "الأمر مثل الحلم، كان من الرائع أن أكون مع أفضل لاعب في العالم، وأشعر بالسعادة دائمًا كلما نظرت إلى تلك الصورة".

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ومن المقرر أن يلعب منتخب كوريا الجنوبية منافسات كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم كذلك البرتغال وأوروجواي وغانا.

وقال عن مواجهة كريستيانو رونالدو في المونديال: "لن أذهب إلى كأس العالم لرؤية رونالدو، أنا فقط أركز على كيفية بذل أقصى جهد من أجل الفريق، ونحتاج إلى تقديم كل إمكانياتنا".

ما هو دور كونتي في فوزه بالحذاء الذهبي؟

سون تمكن من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي بعد أن سجل هدفين في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي.

وقال سون عن دور الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام في مساعدته لتحقيق ذلك: "كنت سعيدًا بالحصول على الجائزة، لكنني كنت أكثر سعادة لأن زملائي كانوا سعداء أيضًا".

A first Premier League Golden Boot for Heung-min Son 🤍 pic.twitter.com/nSpcURs8VN — GOAL (@goal) May 22, 2022

وأضاف: "لم يفكر المدرب في الأمر، لقد ركز فقط على التأهل إلى دوري الأبطال، لكنه تحدث بين الشوطين مع الفريق من أجل مساعدتي على التسجيل والحصول على الحذاء الذهبي".

وتابع: "كنت قلقًا بعض الشيء لأنني لم أحصل على فرص للتسجيل، لكن ابتهجت بعد أن قال ذلك، لم يكن الأمر سهلًا لكن زملائي ساعدوني، وكنت حقًا سعيدًا".

ما هو تعليق سون على تصريحات والده؟

وفي ختام حديثه علق سون على تصريحات والده بأنه ليس لاعبًا من الطراز العالمي.

وقال نجم توتنهام: "لا أستطيع أن أقول أي شيء لأنه رأيه، لا أعتقد أنني من الطراز العالمي أيضًا".

واختتم: "أيضًا لا توجد مناقشة مثل هذه للاعبين من الطراز العالمي الحقيقي، أنا بحاجة للتحسن وأنا أتفق معه".

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