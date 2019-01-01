سون يشيد بفيرتونخين: يستطيع اللعب في أي مركز

توتنهام بثلاثية يقترب من حسم التأهل مبكرًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه توتنهام على بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ونجحت الديوك اللندنية، في تأمين نتيجة لقاء الذهاب، بثلاثية نظيفة، جاءت جميعها في الشوط الثاني.

فسجل الكوري الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، تبعه هدفين من فيرتونخين ثم لورينيتي.

وعلق سون على الفوز وهدف زميله فيرتونخين: "أنه فنياً لا يصدق، ويستطيع اللعب في أي مركز، وأنا سعيد له أنه يستحق هذا الهدف".

وأردف عن أداءه اليوم: "هدف وأسيست، توقيت الهدف الأول جاء في توقيت مهم، العرضية كانت رائعة، كان عليّ لمس الكرة فقط".

الشمشون الكوري بعد عودته من آسيا 👇

سون المتوهج مع توتنهام 🔥



4⃣ مباريات 🏟️

4⃣ أهداف ⚽️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/MafALzmbPO — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وعن وصول توتنهام لدور الثمانية قبل مواجهة الإياب في ألمانيا: "الأمر لم ينتهي، علينا التركيز في لقاء الإياب، عودة هاري كين أو ديلي آلي ستكون أهم لنا، ولدينا لاعبين يقدمون أداء جيد وقد أظهروا هذا، فيرناندو شارك وسجل هدفًا مهماً".

ويستعد توتنهام مجددًا للعودة للمنافسات المحلية، قبل العودة للمشاركة أوروبياً في الخامس من مارس أمام مستضيفه الألماني في سيجنال إيدونا بارك.