سون يتعرض لهجوم عنصري أثناء مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام يرد ببيان صارم

عنصرية في ملاعب كرة القدم ولكن إلكترونية هذه المرة

تعرض نجم توتنهام ولاعب منتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين إلى إساءة عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، ليرد النادي ببيان رسمي.

وحسم مانشستر يونايتد قمة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيقه لانتصار هام خارج قواعده على حساب مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مانشستر يونايتد دخل في الموضوع سريعًا وسجل هدفًا عبر إدينسون كافاني ولكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي وضحت وجود خطأ على سكوت ماكتوميناي في بداية الهجمة.

دفعة ماكتوميناي في وجه سون والتي حرمت مانشستر يونايتد من هدف التقدم المبكر شهدت جدلًا كبيرًا، حيث اتهم كثيرون سون بالتمثيل والتمادي من أجل توريط نجم الشياطين الحمر في خطأ ضده.

وتعليقًا على ذلك، هاجمت جماهير مانشستر يونايتد عبر وسائل التواصل الاجتماعي النجم الكوري سون هيونج مين، حيث وجهوا له ألفاظ بها إساءة عرقية بجانب وصفه بالطفل الباكي.

ومن جانبه، رد نادي توتنهام على واقعة الإساءة العنصرية ضد لاعبه الكوري الجنوبي من خلال بيان صارم بعد الواقعة مباشرة، مؤكدًا أنه سيتحرك قانونيًا من أجل ملاحقة المذنبين واتخاذ الإجراء اللازم معهم.

وجاء البيان كالتالي: “يوم جديد من المباريات ومعه إساءات عنصرية كريهة تعرض لها أحد لاعبينا، هذه المرة حدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم الإبلاغ عن مرتكبي ذلك إلى تلك المنصات المسؤولة، وسنقوم الآن بمراجعة كاملة جنبًا إلى جنب مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتحديد الإجراء المناسب لكي نسير للأمام، نحن معك .. سوني”.

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الجدير بالذكر أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تعتمد دعم حركة "black lives matter" منذ نهايات الموسم الماضي للتضامن مع ضحايا العنصرية بعد حادثة مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية.