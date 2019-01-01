سون عن اللعب في كوريا الشمالية: معجزة أن أعود حياً

مباراة ودية بين الكوريتين الأسبوع الماضي

هيثم محمد تويتر

علق سون هيونج مين، نجم توتنهام، على اللقاء الذي جمع بلاده كوريا الجنوبية مع جارتها الشمالية في عاصمة الأخيرة بيونج يانج.

ولُعب اللقاء خلف أبواب مغلقة في عاصمة كوريا الشمالية ولم يتم نقله حتى على التلفاز على الرغم من كونها مناسبة نادرة التكرر.

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وقال سون مع "ميرور": "لن يكن جميلاً عدم الفوز، ولكن اللقاء كان خشناً لدرجة أننا فكرنا أنها معجزة أن نخرج منها سالمين وأحياء".

وأضاف: "عدم التعرض للإصابة معجزة، لاعبو كوريا الشمالية لعبوا بعنف مبالغ فيه، وكان هناك إهانات عنيفة".

وانتهى اللقاء الذي لُعب الثلاثاء الفائت ضمن تصفيات كأس العالم 2022 على وقع التعادل السلبي بين الجارتين.