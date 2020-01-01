سون في الجيش | حليق الشعر يهرب من الغازات المسيلة للدموع

كيف يقضي سون أيامه في الجيش؟

كشفت تقارير صحفية كورية عن الحالة التي يعيشها هيونج مين سون، لاعب توتنهام الإنجليزي، بعد إجباره على الالتحاق بالخدمة العسكرية هناك.

سون يقضي مدة شهر في الخدمة العسكرية مستغلًا توقف الدوريات في أوروبا نظرًا لتفشي وباء كورونا.

وذكرت صحيفة "Naver" الكورية أنّ أول شيء يقوم به سون هو حلق شعره بالكامل ووضعه في حقيبه، على أن يتم إرساله إلى عائلته حال تعرض اللاعب لأي مكروه.

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وأوضحت أنّ سون سيقضي فترة شاقة داخل السجن تتضمن نزالًا بالأيدي، تعلم استخدام الأسلحة، الزحف تحت السلك الشائك، والركض 7 كيلو مترا حاملًا ما يزن 24 كليو جرامًا.

وبجانب هذه التدريبات، فسوف يتم ضرب اللاعب بالقنابل المسيلة للدموع لكي يكون معتادًا عليها حال اضطر لخوض أي حرب في الفترة المقبلة.

ورغم أنّ سون يتعافى من إصابة في الكتف وبحاجة إلى عملية جراحية، لكنّه سوف يقوم بهذه التدريبات الشاقة التي قد تقلق إدارة السبيريز.

جدير بالذكر أنّ سون حصل على إعفاء من الانضمام إلى القوات المسلحة الكورية لمدة 3 سنوات بعد مساعدة بلاده على الفوز بالألعاب الأسيوية.