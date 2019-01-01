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الدوري الإنجليزي الممتاز

سون: سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول واستمتع

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أداء رائع يقدمه أفضل لاعب في آسيا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، لاعب توتنهام الإنجليزي، بفوز فريقه الكبير على حساب كارديف سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل الكوري الجنوبي مسيرته المميزة في الفترة الأخيرة مع الديوك اللندنية، حيث سجل هدفًا وصنع الآخر أمام التنين الأزرق، ليعيد فريقه للانتصارات مرة أخرى بعد الخسارة من ولفرهامبتون.

سون هيونج مين قال عقب المباراة: "لقد عدنا مرة أخرى للهدف الأساسي، لقد كانت مباراة هامة وحصدنا النقاط الثلاثة، وأظهرنا شخصية الفريق".

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وتابع الكوري: "من حسن الحظ أننا سجلنا مبكرًا، لكننا نستحق الثلاث نقاط، وكان من الممكن أن نسجل أكثر، نحصل جميعًا على الثقة عندما نسجل مبكرًا، نلعب بقوة لقد سجلنا 3 أهداف في الشوط الأول وبالشوط الثاني كنا نلعب بأكثر أريحية".

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وعن مواجهة ليفربول أمام مانشستر سيتي، يوم الخميس: "بالطبع، سنستمتع برؤية كرة القدم ومباراة كبيرة، لا أشجع أحدهم لكن سأشاهد اللقاء بعناية واستمتع بها".

وسيرحل سون عن صفوف الديوك عقب مواجهة مانشستر يونايتد، من أجل اللحاق بمنتخب بلاده الذي ينافس على لقب كأس آسيا المقرر إقامتها في الخامس من يناير الجاري بالإمارات العربية المتحدة.

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