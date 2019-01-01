سون: سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول واستمتع

أداء رائع يقدمه أفضل لاعب في آسيا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، لاعب توتنهام الإنجليزي، بفوز فريقه الكبير على حساب كارديف سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل الكوري الجنوبي مسيرته المميزة في الفترة الأخيرة مع الديوك اللندنية، حيث سجل هدفًا وصنع الآخر أمام التنين الأزرق، ليعيد فريقه للانتصارات مرة أخرى بعد الخسارة من ولفرهامبتون.

سون هيونج مين قال عقب المباراة: "لقد عدنا مرة أخرى للهدف الأساسي، لقد كانت مباراة هامة وحصدنا النقاط الثلاثة، وأظهرنا شخصية الفريق".

ودّعنا أمس سنة 2018، واليوم نقوم بإعادة الزمن للوراء من أجل استحضار أبرز الأحداث الكروية في السنة.

ذكريات كثيرة، مفاجآت، أفراح، أتراح ولحظات ستبقى عالقة في التاريخ، فما لحظتك المفضلة؟ #YallaGoal pic.twitter.com/xvGHxhecIq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وتابع الكوري: "من حسن الحظ أننا سجلنا مبكرًا، لكننا نستحق الثلاث نقاط، وكان من الممكن أن نسجل أكثر، نحصل جميعًا على الثقة عندما نسجل مبكرًا، نلعب بقوة لقد سجلنا 3 أهداف في الشوط الأول وبالشوط الثاني كنا نلعب بأكثر أريحية".

وعن مواجهة ليفربول أمام مانشستر سيتي، يوم الخميس: "بالطبع، سنستمتع برؤية كرة القدم ومباراة كبيرة، لا أشجع أحدهم لكن سأشاهد اللقاء بعناية واستمتع بها".

📊في آخر 5 مباريات لسون مع توتنهام:

⚽️سجل 6 أهداف

🅰️صنع 3 أهداف

على المنتخبات الأسيوية التي ستلاقي منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم أسيا الحذر جيدًا 😃 pic.twitter.com/xx7hy1NtiL — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وسيرحل سون عن صفوف الديوك عقب مواجهة مانشستر يونايتد، من أجل اللحاق بمنتخب بلاده الذي ينافس على لقب كأس آسيا المقرر إقامتها في الخامس من يناير الجاري بالإمارات العربية المتحدة.