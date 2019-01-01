سون: أتمنى العودة للتألق في نهائي دوري الأبطال

الكوري الجنوبي يدعو فريقه للتركيز ضد ليفربول

أكد سون هيونج مين مهاجم توتنهام، أنه يتمنى ظهوره بأفضل مستوى ممكن، خلال مباراة فريقه أمام ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا.

سون غاب عن سبيرز في مواجهة إيفرتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي، حيث كان يقضي عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات عقب طرده أمام بورنموث.

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الكوري الجنوبي يتمتع بموسم مميز جداً مع سبيرز، قبل أن ينخفض مستواه قليلاً في الأسابيع الأخيرة، باستثناء التألق أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك يتفائل سون بعودته للتألق ضد الريدز قائلاً:"أعتقد أن الجميع يحتاج إلى راحة، نحن الآن نحاول الوصول لأفضل مستوى بدني ممكن".

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وأضاف:"أنا شخص إيجابي جداً، اللعب في دوري أبطال أوروبا إحساس رائع، لذلك أريد التأكد من جاهزيتي لكل كرة وكل لحظة".

وتابع:"أمامنها 3 أسابيع على النهائي لذلك كل شيء في أيدينا، أتمنى الظهور في قمة مستوياتي ضد ليفربول".

يذكر أن سون نجح في تسجيل 20 هدف وصنع 10 في 47 مباراة مع توتنهام هذا الموسم.