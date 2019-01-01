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سونيس يحذر ليفربول من تكرار سيناريو سواريز وكوتينيو مع صلاح

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جرايم سونيس نجم فريق ليفربول السابق يؤكد سيناريو رحيل سواريز وكوتينيو ليس بعيدًا عن صلاح وماني.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد جرايم سونيس نجم فريق ليفربول أن سيناريو رحيل كل من محمد صلاح وساديو ماني عن ليفربول ليس صعبًا كما يتخيل البعض.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سونيس وأكد خلالها أن كل من ريال مدريد وبرشلونة سيريدان أن يحظيان بخدمات الثنائي المصري السنغالي في أقرب وقت.

وقال سونيس: "ريال مدريد وبرشلونة يحومان حول محمد صلاح وساديو ماني، وأعتقد أن أحدهما هو هدف هام هذا الصيف ويريدون ضمه لصفوفهما".

وأضاف: "كلا الفريقين في مرحلة إعادة البناء في الوقت الحالي، ويحاولان اغراء النجوم الكبار في كل فرق العالم".

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وأكمل: "لقد رأينا ذلك في الماضي مع سواريز وكوتينيو رغم أنهما كانا يستمتعان باللعب لنادي ليفربول، ربما يحدث ذلك الآن مع صلاح وماني".

جدير بالذكر أن محمد صلاح وساديو ماني كانا هدفين لنادي ريال مدريد في الأشهر الماضية بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.

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