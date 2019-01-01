سونيس: على ليفربول أن يفوز في كل المباريات المقبلة

نجم فريق ليفربول في ثمانينيات القرن الماضي يؤكد على ضرورة الفوز في كل المباريات المقبلة عقب اقتراب مانشستر سيتي من قمة الترتيب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جرايم سونيس نجم فريق ليفربول المعتزل على ضرورة تحقيق الفريق للفوز في كل المباريات المقبلة بالدوري الإنجليزي من أجل حسم لقب البطولة لصالحهم.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق لا يحتمل فكر فقدان النقاط في الوقت الحالي في ظل الملاحقة الشرسة من مانشستر سيتي.

وقال سونيس: "ليفربول يمتلك مباراة إضافية أكثر من مانشستر سيتي يستطيع من خلالها حتى أن يتصدر جدول الترتيب ولو تعادل فيها".

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وأضاف: "هذا يعني أن ليفربول بإمكانه أن يتحمل التعادل في مباراة واحدة فقط فيما تبقى من الموسم، على أن يحقق الفوز في كل المباريات الأخرى".

وأكمل: "يجب على الفريق أن يحصل على العدد الأقصى من النقاط في الفترة المقبلة، حتى يكون مستحيل حسابيًا أن يحلق بهم مانشستر سيتي في القمة".

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واختتم تصريحاته: "مانشستر سيتي فريق غير رحيم وحاسم، وخلال مواجهة تشيلسي لم يظهر الأخير أي رد فعل، والنتيجة الكبيرة كانت عادلة".