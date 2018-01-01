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أسطورة ليفربول: هازارد أفضل من محمد صلاح

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تعرف على تصريحات أسطورة ليفربول حول محمد صلاح ومقارنته مع هازارد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قارن جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، بين المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، ونجم تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد.

صلاح سجل هدف فوز ليفربول على نابولي ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في المركز الثاني.

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وقال سونيس في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا يمكن مقارنة محمد صلاح بأساطير ليفربول، إنّه في عامه الثاني فقط ولم يحصد أي بطولة حتى الآن".

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وتابع: "هناك عدد من اللاعبين الذين استمروا لسنوات طويلة في الفريق وحصدوا جميع البطولات الممكنة، وصلاح لم يصل لمستواهم بعد".

لاعب ليفربول وتوتنهام السابق أشار إلى أنّ الفرعون المصري يمتلك مقومات هائلة تجعله قادر على أن يصل إلى مستوى أساطير الريدز، ولكن يجب الحكم عليه بعد 5 مواسم.

واختتم: "صلاح متفوق في النواحي التهديفية، لكن هازارد أفضل منه كلاعب متكامل قادر على التطور ومساندة الفريق".

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صلاح حصل على الحذاء الذهبي الموسم الماضي في البريميرليج بعد نجاحه في أن يكون هداف الدوري الإنجليزي.

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