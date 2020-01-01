سوموديكا: عانيت في الشباب من التدخل بالتشكيل ورحيل النجوم

سوموديكا يتحدث عن علاقته برئيس الشباب الحالي خالد البلطان.

كشف الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني السابق لفريق نادي الشباب، عن كواليس مثيرة، تسببت في رحيله عن تدريب الليث الأبيض بنهاية الموسم الماضي.

المدرب الروماني قال خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "رحلت عن الفريق، بقرار من رئيس النادي خالد البلطان، بعدما أخبرني بأنني ليس موح فريقه، وهذا عكس ما توقعته، بعد الموسم الجيد الذي قدمته مع الفريق".

وتحدث سوموديكا عن الصعوبات التي واجهها مع الشباب، حيث قال: "الاستغناء عن بعض النجوم مثل ناصر الشمراني وهتان باهبري والخيبري أمر أثر على الفريق سلبيًا، واستمرارهم كان سيكون مفتاح التأهل الآسيوي".

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وعن الخسارة الكبيرة من الأهلي الموسم الماضي بأربعة أهداف دون رد، علق سوموديكا: "كان هناك تدخل في التشكيل، لأنها لأول مرة أغير فيها طريقة لعبي، لأنها كانت مفروضة عليّ، وهذا الخطأ الذي كنت مسؤولًا عنه أمام الجماهير، وأكبر درس تعلمته".

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ماريوس سوموديكا أردف: " علاقتي مع الرئيس السابق أحمد العقيل هي علاقة رائعة يسودها الاحترام المتبادل على الصعيد الشخصي، أما بالنسبة لعلاقاتي مع الرئيس الحالي خالد البلطان كان يسودها قوة الشخصية، فنحن نمتلك قوة في الشخصية وهناك الكثير من الصدامات التي حدثت بيننا أثناء الموسم وهذا ما أدى للانفصال، وليس من المجدي أن نعمل مع بعض كونني لا أرضى بفرض أحد لرأيه على شخصي فنيًا".

واختتم مدرب الشباب السابق تصريحاته قائلًا: "في حال وصلتني عروضًا من الدوري السعودي سأعود، والسبب أنني شعرت بالراحة في المملكة ووجدت احتراماً شديداً من الجميع، ولكن حالياً مرتبط بعقد مع فريق غازي عنتاب التركي وهو الفريق الذي عملت عليه جيداً في دوري يوجد به العديد من النجوم العالميين".

سوموديكا كان يقود تدريب الشباب السعودي الموسم الماضي، حيث أنهى مسابقة الدوري محتلًا المركز الخامس، ليفقد التأهل إلى دوري أبطال آسيا، بفارق نقطة واحدة فقط.