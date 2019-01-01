سوموديكا وتفاريس وجماهير الاتحاد الأفضل بالدوري السعودي

إعلان جوائز الأفضل خلال الجولة 16 بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الدوري السعودي للمحترفين، عن الفائزين بجوائز الأفضلية في الجولة السادسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الدوري السعودي للمحترفين، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن جوائز الأفضلية، حيث جاءت كالآتي:

أفضل مدرب: الروماني سوموديكا، المدير الفني للشباب، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

أفضل لاعب: ديجانيني تفاريس، مهاجم فريق الأهلي، بعدما حقق رقمًا تاريخيًا بتسجيله 5 أهداف في مباراة فريقه أمام أحد، كأول لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

تفاريس كان قد حصل على لقب أفضل لاعب في الجولة مرتين سابقتين، لتكون هذه المرة هي الثالثة، كأثر لاعبي الدوري تحقيقًا لها حتى الآن.

الجمهور المثالي: حصلت عليها جماهير نادي الاتحاد، محققة لها للمرة الخامسة هذا الموسم، بعد أن حققتها في الجولات الخامسة والسابعة والحادية عشر والرابعة عشر.