سولشاير يوجه رسالة لدي خيا: الإنجازات السابقة لا تعني أي شيء

أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد يتحدث عن المنافسة على مركز حراسة المرمى في صفوف الفريق.

حذر أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد لاعبه دافيد دي خيا من الاعتماد على تاريخه في الحصول على المركز الأساسي في الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير ونقلتها صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لأن يكون كافة نجومه في أفضل حالة لهم.

وقال سولشاير: "الأمر لا يتعلق بمن يملك العدد الأكبر من الألقاب، أنا محظوظ للغاية لوجود حراس المرمى الذين أمتلكم في مانشستر يونايتد".

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وأضاف: "لقد كان قراري بشأن عودة دين هندرسون حذرًا للغاية، وتسبب بشكل مباشر في منافسة حقيقية على ذلك المركز".

وأكمل: "لقد جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لي، بكل تأكيد في كل مرة يلعب فيها يجيد ويقدم مستويات طيبة للغاية".

وأردف: "الأمر مرتبط بما يقدمه كل لاعب من أجل الفريق، أيًا ما كان المركز الذي تلعب فيه سواء ظهير أيسر أو أيمن أو جناح".

وأنهى كلماته: "أعتقد أن الفريق كله يعرف إنهم عليهم تقديم أفضل ما لديهم ليكونوا في التشكيل، الأمر يرتبط بما تقدمه من أجل الفريق".

جدير بالذكر أن دين هندرسون كان قد شارك في 11 مباراة هذا الموسم في كل البطولات رفقة مانشستر يونايتد وخرج بشباك نظيفة ست مرات.