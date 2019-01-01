سولشاير ينتقد حكم لقاء مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي وتقنية الإعادة

أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ينتقد قرارات حكم مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

أعرب المدرب النرويجي المدير الفني للفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بفوز فريقه اليوم أمام نظيره نوريتش سيتي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وانتقد خلالها أداء حكم المباراة وقراراته فيما يخص عدم إعادة ركلات جزاء الفريق.

وقال سولشاير: "لقد كان أسبوعًا جيدًا بالنسبة لنا، بدأنا بأداء جيد أمام ليفربول وحققنا انتصارين خارج أرضنا، والآن نشعر بالثقة ونريد أن نستمر في ذلك".

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وأضاف: "لا أحب الحديث كثيرًا عن تقنية الإعادة، كان يجب أن تعاد ركلتي الجزاء فحارس المرمى تحرك للخارج ياردة واحدة على الأقل في كل كرة".

وأكمل: "تلك التقنية جاء لتساعد لكن عندما نرى أنها تأخذ كل ذلك الوقت مثل ركلة الجزاء الأولى تكون تلك إشارة لوجود شيء خاطئ".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز اليوم على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف وحيد ورفع رصيده للنقطة الـ ١٣ في المركز السابع بالدوري الإنجليزي.