سولشاير ينتقد تقنية الفيديو بعد تعادل فريقه في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد تعادل مع كلوب بروج اليوم

علق مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي جونار سولشاير على هزيمة تعادل فريقه اليوم أمام كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل فريق في الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد كان قد تعادل أمام كلوب بروج البلجيكي في ذهاب مباراة دور الـ32 من الدوري الأوروبي في المباراة التي أقيمت على أرض كلوب بروج.

وقال سولشاير في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يجب أن نتنازل عن الصعود، نجحنا في التسجيل من خطأهم، لهذا نستطيع أن نستمر في البطولة".

المزيد من الفرق

وأضاف: "أعتقد أن التعادل ليس نتيجة سيئة بكل تأكيد لقد سيطروا على الشوط الأول لكننا أظهرنا شخصية في الشوط الثاني وكان بإمكاننا أن نفوز في المباراة، لم نتمكن من المرور لقد ضيقوا علينا المساحات بشكل جيد".

وتابع: "أعتقد أن كرة الهدف الخاصة بكلوب بروج ليست صحيحة، لا أعرف ما فائدة الـvar، مارسيال قدم أداء جيد للغاية".

سولشاير علق على مشاركة النيجيري إيجالو المحتملة أمام واتفورد في الدوري ورد قائلاً: "كان بإمكانه المشاركة اليوم في 25 دقيقة، لديه الكثير من الوقت ليلعب في المباريات المقبلة دعونا نرى ما سيحدث".

ماتا: بروج دافع بشكل جيد والفوز كان هدفنا

على نفس الصعيد يرى سولشاير أن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديش أحدث فارق كبيرة مع الفريق، لديه أيضاَ بعد الوقت ليتطور بشكل أكبر، أما مارسيال فيرى أنه أصبح واثقاً بشكل أكثر من حسم الكرات أمام المرمى.

مدرب يونايتد يرى أن السبب في كثرة التغيرات اليوم كان بسبب احتياجه لمشاركة كل اللاعبين في المباريات للتدوير، لأن الفريق سيواجه واتفورد يوم الأحد في مباراة قوية للغاية في سباق المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيواجه فريق كلوب بروج في مباراة العودة يوم الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد.