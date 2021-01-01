سولشاير يلوم مقاعد أولد ترافورد على تعثر مانشستر يونايتد في أرضه

تغييرات في الملعب بعد استئناف النشاط

يعتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن تغيير أغلفة ملعب أولد ترافورد، يعتبر من أهم الأسباب وراء تراجع نتائج فريقه على أرضه.

مانشستر نجح في جمع 27 نقطة في ملعبه خلال هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، وخسر 4 مباريات وخرج بـ3 تعادلات.

وعلى الجانب الآخر تمكن الفريق من جمع 36 نقطة خارج أرضه، وحافظ على انطلاقة وصلت إلى 23 مباراة من دون هزيمة بالدوري.

ماذا قال سولشاير؟

المدرب النرويجي قال قبل مواجهة غرناطة غدًا الخميس في الدوري الأوروبي:"الآن يمكنك رؤية بعض التغييرات، إذا رأيت اللافتات حول النادي لم تعد حمراء".

وأضاف:"لقد بحثنا في هذا الأمر، لا ينبغي أن يكون هناك سبب، ولكن بعض اللاعبين قالوا إن هذا يؤثر على القرارات التي يتخذونها في أجزاء من الثانية".

وتابع:"يتعين عليك اتخاذ قرارك أثناء النظر فوق كتفك لترى ما إذا كان زميلك في الفريق موجودًا أم لا، القميص الأحمر على خلفية حمراء مع مقاعد حمراء تغير مع حملة مناهضة العنصرية، لذلك كان من المهم ألا تكون حمراء بعد الآن".

واستكمل سولشاير:"لا ينبغي أن يكون هناك أي سبب، ولكن مرة أخرى كان لدينا ميزة الفوز على ريال سوسييداد 4/0 ولم نضطر للفوز في مباراتنا على أرضنا، ولعبنا كرة جيدة في بعض المواجهات الأخرى".

ما الذي تغير في ملعب أولد ترافورد خلال الفترة الأخيرة؟

عندما تم استئناف المباريات العام الماضي بعد توقف النشاط الكروي، قام مانشستر يونايتد بتغطية المقاعد بأغطية عليها صور للمشجعين الذي قدموا صورهم الشخصية على الإعلانات أو رسائل الدعم.

وتم تغيير اللافتات حول المستويات السفلية من الملعب قبل أسبوعين لإطلاق حملة SEE RED ضد التمييز والتي تهدف إلى محاربة العنصرية داخل اللعبة، حيث تظهر المقاعد مغطاة الآن بغلاف أسود عليها حروف بيضاء.

ماذا قال أولي جونار سولشاير عن مواجهة غرناطة في الدوري الأوروبي؟

وعلى صعيد أخبار الفريق سيدخل مانشستر لقاء غرناطة في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي، من دون لو شاو وهاري ماجواير وسكوت مكتوميناي.

وتطرق النرويجي إلى هذه الغيابات قائلُا:"ليس بالأمر الإيجابي أبدًا عدم توافر كل اللاعبين، لكن لدينا مجموعة جاهزة لمساعدة الفريق".

يذكر أن يونايتد نجح في الفوز بثنائية نظيفة على ملعب غرناطة، مما يزيد حظوظ الفريق في التأهل إلى نصف النهائي.