سولشاير يكشف ملامح ثالث صفقات مانشستر يونايتد الصيفية

هذا ما يريده ذو الوجه الطفولي

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

اعترف مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، صراحة وبكل وضوح، بأنه لن يكتفي بضم الثنائي دانييل جيمس وآرون بيساكا، ما يعني أنه ما زال عازمًا على تدعيم مشروعه الجديد بصفقات أخرى.

وجاءت تصريحات صاحب الوجه الطفولي، بالتزامن مع التقارير المنتشرة عن اهتمام اليونايتد بالبرازيلي برونو فرنانديز لاعب سبورتنج البرتغالي، وكذلك لاعب وسط لاتسيو ميلينكوفيتش، تحسبًا لرحيل الفرنسي بول بوجبا، حال أصر على المغادرة هذا الصيف.

وفي رده على سؤال حول صحة هذه التقارير، قال سولشاير في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "ميرور" البريطانية "نبحث عن لاعبين وأشخاص جيدين يمتلكون الجودة والسرعة، الأمر لا يقتصر على اللاعبين أصحاب الجنسية الإنجليزية فقط، هذا لا يهم سواء من النرويج، فرنسا أو البرازيل، كما قلت نريد لاعبين وأشخاص جيدين".

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باجيو❤️

مارادونا🔁 pic.twitter.com/4JIZGsnSxn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وأضاف "بالطبعة السرعة والجودة من الأشياء المهمة جدًا في كرة القدم الحديثة، وكلما امتلكت هذه العوامل في الفريق، كلما كان أفضل للفريق".

ويسعى سولشاير لإعادة هيبة وكبرياء زعيم الأندية الإنجليزية على المستوى المحلي، بإعادته مرة أخرى للمنافسة على لقب البريميرليج الغائب عن الخزائن منذ تقاعد الأسطورة سير أليكس فيرجسون مع انتهاء موسم 2012-2013، منذ ذلك الحين، لن ينافس الفريق ولو مرة واحدة على اللقب، وأفضل مركزه حققه، كان الوصافة خلف مانشستر سيتي، لكن بفارق 19 نقطة عن البطل.