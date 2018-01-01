سولشاير يعيد الخماسيات الغائبة عن مانشستر يونايتد منذ رحيل فيرجسون

المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير يقود مانشستر يونايتد للفوز على كارديف سيتي بخماسية في بداية مشواره التدريبي

فيسبوك تويتر محمد عماد

استهل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مشواره التدريبي مع مانشستر يونايتد بالفوز بخماسية مقابل هدف على مضيفه كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

يأتي هذا الفوز بعد أيام قليلة من تعيين سولشاير مدربًا لليونايتد خلفًا للمدرب البرتغالي المقال جوزية مورينيو.

سولشاير يفتتح مشواره التدريبي مع مانشستر يونايتد بخماسية

ولم ينجح مانشستر يونايتد في الفوز في أي مباراة بالبريميرليج بخمسة أهداف أو أكثر في عهد المدربين ديفيد مويس ولويس فان خال وجوزية مورينيو، قبل أن تعود الخماسيات مرة أخرى مع سولشاير.

وكانت المرة الأخيرة التي أحرز فيها مانشستر يونايتد خمسة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في البريميرليج، هي آخر مباريات المدرب الأسكتلندي الأسطوري سير أليكس فيرجسون مع الفريق، في مايو من عام 2013، وذلك عندما تعادل مع وست بروميتش ألبيون بخماسية.