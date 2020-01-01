سولشاير يعارض انضمام مهاجم مانشستر يونايتد للمنتخب الإنجليزي

في الوقت الراهن

سجل المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، اعتراضه على فكرة ذهاب مهاجمه ماسون جرينوود للمنتخب الإنجليزي الأول في الوقت الراهن.

وبدأت الأصوات تنادي باستدعاء صاحب الـ18 عامًا لقائمة المدرب جاريث ساوثجيت، ليعوض الغياب المحتمل للقائد هاري كين عن يورو 2020.

وتعرض مهاجم توتنهام لإصابة سيئة في أوتار الركبة، على إثرها قد يغيب عن اليورو أو يعود قبله بفترة قصيرة، بعد تأكد غيابه حتى أبريل القادم على أقل تقدير.

إلا أن المدرب النرويجي، يرى أنه من السابق لأوانه وضع جرينوود تحت الضغط، بالحديث عن استدعائه لمنتخب الأسود الثلاثة الأول، مشددًا على ضرورة تركه يتطور ويستقر مع الفريق قبل التفكير في خطوة المنتخب الأول.

وفي هذا الصدد قال "أعتقد أنه سيحظى بمسيرة على أعلى مستوى ولفترة طويلة، دعونا نترك الصبي يستقر قبل أن نتحدث عن منتخب إنجلترا واليورو".

وأضاف "يجب أن يحافظ على تركيزه وتطوير نفسه داخل الملعب، وعندما يؤدي بشكل جيد بالنسبة لنا، فهذا الأمر (انضمامه للمنتخب) سيحدث من تلقاء نفسه، وقد تم اختياره مؤخرًا لتمثيل شباب إنجلترا تحت 21 عامًا، وهو لا يركز سوى على كرة القدم".

وكان المراهق الإنجليزي قد سجل حضوره الأول مع فريق مانشستر يونايتد الأول الموسم الماضي، بمشاركته في ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا الموسم، حصل على فرصته في 17 مباراة في البريميرليج، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف.