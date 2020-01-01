سولشاير يشيد بفيرنانديس ويؤكد: أستمتع بوقتي في مانشستر يونايتد

الكرة تبدو جميلة في قدمه حتى لو خسرها..

لم يتوقف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن الإشادة بلاعبه الجديد برونو فيرنانديس، وهذه المرة عندما نعته بالـ"جيد" حتى عندما يخسر الكرة.

وكان فيرنانديس قد انضم إلى الشياطين الحمر في يناير الماضي في صفقة قياسية نظير 55 مليون يورو من سبورتينج لشبونة، وقد بدا واضحًا تأثيره الإيجابي على الفريق في أولى مبارياته.

سولشاير قال في تصريحات للصحافة "ما يقدمه هو قليل من الشرارة التي أتى بها إلينا. لقد جاء وأصبح المشجعون والنادي والأجواء في حالة أفضل بوضوح.".

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كما أضاف "يخاطر بالتمريرات، يمرر الكرة إلى الأمام، يخسر الكرة في بعض الأوقات ولكنه واحد من اللاعبين الذين يظهرون بصورة جيدة عنما يفقد الكرة لأنها كانت محاولة جيدة، ثم يستردها مجددًا، نحن سعداء به.".

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أما عن موسم اليونايتد، فقال "لقد شهدنا بعض المباريات المخيبة للآمال بالتأكيد، ولكننا حققنا بعض اللحظات العالية أيضًا، وقدمنا مباريات رائعة مثل أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.".

"نحن قريبون من المربع الذهبي، لكننا لسنا هناك وعلينا الاستمرار في طريقنا الحالي، المباريات الأربع القادمة لنا أمام الفرق التي تنافسنا."

وأتم متحدثًا عن مستقبله "إذا استمريت أسبوعًا واحدًا أو عامًا أو 10 سنوات، فسوف أستمتع بعملي. كان يجب أن تتغير الأمور، كان علينا أن نتحلى بالإيمان ونبتسم في أرجاء المكان، أنا أبتسم على أي حال.".

يذكر أن مانشستر يونايتد إن فاز على إيفرتون مساء الأحد فسيقلص الفارق بينه وبين تشيلسي صاحب المركز الرابع لنقطة وحيدة بعد التعادل المفاجئ للبلوز مع بورنموث بهدفين لكل منهما.