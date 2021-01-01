سولشاير يرفض التعليق على مشادة بين لاعبي مانشستر يونايتد في مواجهة ليدز

تصدع أم حدث عابر؟

رفض المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير الحديث عن انقسام حدث بين لاعبي فريقه أثناء المباراة أمام ليدز يونايتد والتي لعبت عصر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع نظيره ليدز في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

وعقب المباراة لم يتطرق سولشاير للخلاف بين صفوف لاعبي مانشستر يونايتد، وتحديدًا بين فريد وهاري ماجواير في الممر المؤدي لملعب المباراة قبل شوط المباراة الثاني أمام ليدز.

كان من الممكن سماع صوت الثنائي وهو يتحدث بعبارات بذيئة في الشوط الثاني، الأمر أثار الجدل لذلك تحدث عنه المدير الفني للشياطين الحمر موضحًا ما حدث.

وقال: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يريدون الفوز دائمًا، يتطلبون الكثير من بعضهم البعض، المستوى مرتفع، سواء في التدريب أو في المباريات، لا يتعلق الأمر فقط بكونك شابًا لطيفًا".

وأضاف: "نحن نطالب بأقصى جهد، كنت فخورًا حقًا بمدى قوتنا، لم أعتقد أبدًا أنهم هددوا مرمانا في الشوط الثاني لكننا فقدنا القليل من الشراسة للفوز بالمباراة".

وسُمع دوي كلمة بذيئة في شجار اللاعبين فريد وماجواير، ولكن سولشاير لم يتطرق لذلك متكفيًا بالكلام العام ورغبة الفريق واللاعبين في الفوز، أما ما حدث قبل الشوط الثاني فلم يتحدث عنه.

وأردف: "مقارنة بالموسم الماضي فزنا بمباريات أكثر صعوبة وفزنا أكثر قرب لحظات النهاية، عتقد أن لياقتنا البدنية كانت جيدة حقًا وفي الشوط الثاني كنا أقوياء".

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جدير بالذكر أن سولشاير كان قد خرج في تصريح صحفي قبل بداية اللقاء وقال: "أضمن لكم أن اللقاء لن ينتهي بالتعادل دون أهداف، سوف نلعب ونحن نريد الهجوم سريعًا، كذلك سيفعل ليدز، وعندما يحدث ذلك سيكون هناك الكثير من الهجمات المرتدة الخطرة".